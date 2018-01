El pasado 31 de diciembre participé en la San Silvestre palentina, una forma divertida de despedir el año y hacer deporte, algo que creía era común a todos los participantes pero que, por desgracia no es así y cuando la imagen más deplorable la da un padre hacia su hijo la cosa es tremenda. Me explico.

Estábamos ya en la parte final de la carrera enfilando la calle Primera Universidad, muy próximos a mí un padre con su hijo de poco más de 11/12 años corriendo juntos cuando el niño dice: “Papá no puedo más, estoy agotado.” Y ahí es cuando empieza la parrafada del padre. Lindezas como “Ahora no puedes fallarme” “Venga corre” “No me fastidies, tenemos que ganar a Fulanito y a su padre” “venga ya, que no queda nada, tienes que seguir corriendo” “Me estás fallando” “ahora no puedes rajarte”, y lo peor de todo el tono, las formas y las maneras y el niño seguía como podía con la cantinela del “papá no puedo más, estoy agotado…”

Cuando ya giramos a la recta final, más larga este año con el cambio de recorrido, el padre poco satisfecho con la manera en que estaba discurriendo la carrera le azuzó a esprintar, una distancia demasiado larga lo que conllevó que el niño a mitad de camino se desfondara, acabando como podía, llorando y ante los gritos de su padre instándole a correr más deprisa muy poco contento con el comportamiento de su hijo.

Y en ese momento ví claro por qué ocurren, a veces, esos altercados que nos dejan imágenes bochornosas de padres pegándose en los partidos de sus hijos, cruce de insultos, falta de respeto a sus hijos lo primero, a los compañeros, a los del otro equipo, a entrenadores, a árbitros y a cualquiera que pase por allí, porque realmente el deporte y sus valores les importan muy poco.

El deporte no es eso, sobre todo en niños, no todos podemos ser ganadores, tiene que ser una forma de divertirte, de sentirte bien, de formar equipo, de hacer amigos, de disfrutar, pero no de sufrir a cualquier precio por satisfacer las frustraciones de tu padres.

Me reconfortó ver en meta a “Fulanito y a su padre”, efectivamente llegaron más tarde, pero sonrientes, satisfechos, contentos de haber hecho juntos la carrera, abrazados y, sobre todo, por haber visto la cara de satisfacción y orgullo de ese padre que no había gritado a su hijo en la carrera y que la había disfrutado con él.