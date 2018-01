El Deportivo pregunta por Carlos Martínez

El Deportivo de La Coruña ha puesto sus ojos en Carlos Martínez para reforzar su lateral derecho en este mercado de invierno. El club coruñés se ha interesado por la situación del defensa riojano, que termina contrato a final de la presente temporada y que actualmente está lesionado, arrastrando un problema muscular que puede tener relación con su grave lesión que le hizo pasar por quirófano.

El hecho de que el ‘Expreso de Lodosa’ sea un agente libre y pueda negociar con quien quiera, porque al final del presente curso queda libre, es un reclamo para los clubes en este mercado de invierno. El Deportivo busca un defensa con el que reforzar su zaga, y sondea el mercado en busca de diferentes opciones, entre las que se encuentra Carlos Martínez, por el que ya habría preguntado a la Real, para conocer sus intenciones y disponibilidad. Pero de momento, el club realista no tiene prevista ninguna salida en enero, porque Eusebio no quiere tocar su plantilla, más allá de la marcha ya conocida desde el pasado verano de Carlos Vela.

A pesar de que apenas ha jugado, porque ha recibido el alta deportiva hace pocos meses, y pese a que tiene por delante a un inamovible Álvaro Odriozola, que no deja de estar a un nivel soberbio, la dirección deportiva cuenta con Carlos Martínez para esta segunda parte de calendario, porque es la alternativa que maneja para el lateral derecho, en caso de una posible lesión o sanción de Odriozola. En verano apostaron por esta posibilidad con la cesión de Zaldua, por lo que no tendría sentido dejarle salir ahora, más cuando termina contrato y aún no ha renovado. Cederle no tendría sentido y sacar dinero con una venta sería algo muy complicado. Solo una petición de salir del jugador de Lodosa les haría replantearse este planteamiento.

Y luego está el deseo de Carlos Martínez, que no contempla otra vía que no sea la de intentar ganarse un puesto en el once en la segunda vuelta liguera, una vez que haya dejado atrás sus problemas con las lesiones, y así luchar por conseguir la renovación con la Real que tanto ansía, después de 18 años en el club donostiarra. El riojano ya ha demostrado que tiene nivel suficiente como para jugar en Primera, por lo que es normal el interés del Deportivo, pero también su empeño por disputarle la titularidad a Odriozola y convencer a la dirección deportiva de que puede seguir más tiempo en la Real, algo que estará también ligado a la vuelta o no de Zaldua, cedido este año en el Leganés.