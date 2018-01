Confirmado: Fran Rico no jugará esta temporada

Confirmado: Fran Rico no podrá jugar esta temporada con el Eibar, la segunda que estaba cedido por el Granada. El centrocampista gallego ha tenido que volver a pasar por quirófano para solucionar una serie de problemas que le estaban impidiendo tener una correcta recuperación de su grave lesión de rodilla.

"Fran Rico ha sido intervenido en Vitoria a cargo del Dr. Mikel Sánchez en su rodilla derecha mediante una Cirujia percutanea guiada por ecografía para limar unos Osteofitos existentes en su rodilla derecha", ha explicado el club armero en un escueto parte médico. Esto quiere decir que deberá estar otros tres meses más de baja para superar este nuevo contratiempo de su recuperación, que unido a todo el tiempo que lleva parado, va a hacer que sea practicamente imposible que vuelva a vestirse de corto esta temporada.

Rico lleva toda la temporada al margen de sus compañeros, recuperándose de una lesión de rodilla cuyo pronóstico ha sido siempre incierto, sin saber si podría contar esta campaña Mendilibar con él. Ahora ya parece claro que no. Esto quiere decir que Rico no volverá a vestir la camiseta del Eibar, porque estaba cedido por el Granada por dos años y este es el segundo, sin haber podido aprovecharlo, por lo que no se intentará que se quede, como en un principio, viendo su gran temporada pasada, se podía intentar desde el club eibarrés.