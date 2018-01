Muiña deja Bidasoa por sorpresa

Iago Muiña deja el Bidasoa-Irun por sorpresa. El primera línea gallego, uno de los pilares del último ascenso a la Liga Asobal del equipo bidasotarra, ha solicitado negociar con la entidad irundarra la rescisión de su contrato ahora en enero cuando su vinculación con el Bidasoa no expiraba hasta el final de la presente temporada. En el club irundarra están sorprendidos con esta decisión de Muiña y no terminan de entenderla, porque el jugador gallego no ha dejado claras las razones para querer marcharse de Irun en este momento. Sea como fuere, el acuerdo para su desvinculación de Bidasoa está ya cerrado, como ha señalado el presidente amarilla, Jose Ángel Sodupe, en SER DEPORTIVOS GIPUZKOA. Se rumorea que tiene una oferta para firmar por el Cangas, equipo gallego, de su tierra.

"Cuando estábamos terminando la primera parte de la liga, nos vino al club y nos dijo que tenía una serie de problemas personales y que lo quería dejar. Se marchó fuera, a su tierra, nos intercambiamos unos correos, y en un principio la cosa parecía muy sencilla, porque estaba dispuesto a aceptar las condiciones del club para dejarle salir. Pero nos respondió que no lo iba a aceptar, y ha habido por eso un tira y afloja. Pero crecemos al final que se ha solucionado. Aunque es duro para nosotros, porque es un jugador menos en la plantilla, con su veteranía y saber estar en vestuario. Pero es una decisión personal, y es ya 100% seguro que Muiña va a rescindir su contrato que tenía con Bidasoa hasta final de temporada", explicaba Sodupe.

Para Bidasoa es un contratiempo importante, que tratará de solucionar en este mercado de invierno, sin descartar nada, como dice Sodupe. "Imposible no hay nada, pero estas circunstancias tan de sopetón, no es fácil encontrar ahora alguien que pueda sustituirle. De momento, nos lo tomamos contranquilidad, porque creemos tener una plantilla amplia para salir adelante y si siurge algo o te llama alguien para ofrecerte algo interesante, lo aprovecharemos y lo intentaríamos hacer. Y sino iríamos hasta final de temporada con lo que hay en la plantilla, que tiene capacidad de sobra para llegar hasta final de temporada".