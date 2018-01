Montella: "Tenemos que ser más compactos"

Montella ha identificado el problema del Sevilla. El segundo paso es solucionarlo. El técnico va conociendo a sus jugadores y las deficiencias del bloque.

Problemas: "Hay que mejorar cosas, el equipo debe ser más compacto, es primordial, y mejorar cuando no tenemos la posesión. También debemos ser más verticales. Estoy contento con el progreso de los jugadores en estos entrenamientos. No creo que sólo sea táctica, la realidad es que debemos encontrar un poco más el equilibrio en los partidos".

Derbi: "Han sido dos días difíciles, en los que hemos estado mal. Hemos analizado lo sucedido y es claro que el equipo tiene que estar más compacto, aunque hubo cosas que estuvieron bien y que pudieron darnos la victoria. Estamos motivados para el partido que viene y para los demás".

Aleix y Batsuayi: "Son dos grandísimos jugadores, a uno lo conocéis más que yo porque ha estado aquí. Me llevo bien con Conte, es un grandísimo profesional, nos tenemos un respeto mutuo pero no he hablado con él de este tema".