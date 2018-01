Marzá confirma que la gestión del PP en educación fue nefasta

El conseller de Educación, Vicent Marzà insiste en que la gestión de la política educativa del Partido Popular en la Generalitat, fue nefasta. Confirma el conseller la información que avanzó la Cadena SER. La Conselleria de Educación, durante ocho años y tres consellers distintos gestionó pésimamente el dinero que previamente había solicitado a Fondos Europeos.

Recordemos que en esos años, se recibieron 42 millones de euros y se tuvieron que devolver 33. Para Marzà eso es un despilfarro, un desprecio para el ciudadano ya que se dejó de, por ejemplo, construir colegios de infantil o tener una mejor formación profesional, y encima nos penalizaron y ahora Educación ha tenido que pagar ocho millones de euros.

Para el conseller Marzà, lo peor ha sido, que el PP no construyó centros educativos con dinero que dejó el Banco Europeo de Inversiones. Ahora, asegura que, gracias a la buena gestión y la transparencia, han conseguido recuperar la confianza de esa institución europea, y no han sido multados, y ahora están demostrando que están construyendo los centros que el PP no hizo.

Ante las explicaciones que el Grupo Parlamentario Popular ha dado a estas acusaciones, de que se trataba de programas pilotados por el gobierno central en el que los ayuntamientos tenían que pagar el 50% y éstos no quisieron participar..., el Conseller niega que fueran los ayuntamientos los responsables de no acogerse a los programas del Ministerio, porque no eran los ayuntamientos los que debían pagar, sino que esa parte la asume siempre la comunidad autónoma: