Todos, menos el PP

Los ayuntamientos de Benavente, Toro y Zamora, entre otros, muestran su apoyo expreso a la manifestación regional convocada por las plataformas en defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León el próximo día 20 de enero en Valladolid. Pero el PP se desmarca de ese apoyo institucional.

En el Ayuntamiento de Zamora, hoy los grupos municipales de IU, PSOE y Ciudadanos, más la concejala no adscrita Cruz Lucas, han suscrito un comunicado de apoyo expreso al Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora y la manifestación del 20 de enero. El PP no lo apoya y la portavoz popular, Clara San Damián, razonaba que no consideran apropiado ese apoyo y criticó al alcalde Francisco Guarido por el apoyo del ayuntamiento zamorano, porque no puede representar con esa decisión a todos los ciudadanos.

Es más, Clara San Damián aseguró que se trata de una decisión insólita, en tanto que no hay precedente, dijo, de que el ayuntamiento haya apoyado una protesta contra otra administración.

Sin embargo, desde el grupo de Gobierno, el portavoz de IU, Miguel Ángel Viñas, replicaba negando que esto sea un acto inédito en el Ayuntamiento de Zamora, y recordó el episodio del asalto al Cuartel Viriato en 1990, en un acto contra otra administración (el Ministerio de Defensa) y liderado por un alcalde del PP (Antolín Martín).

Al igual que IU, el concejal del PSOE, José Carlos Calzada, también resaltó el apoyo decidido de su grupo ante una acción que se sitúa en la reclamación y defensa de un derecho básico de los ciudadanos.