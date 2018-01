¿Dónde quiero estar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer antes de mejorar nuestra formación y nuestros conocimientos. Aprender idiomas, por ejemplo, es uno de los propósitos más repetidos cada principio de año. No obstante, no hay que mirar a corto plazo sino que debemos construir nuestro itinerario formativo a 2 o 3 años.

Es la recomendación del Grupo Piquer. "La formación continua es un excelente propósito de Año Nuevo". Lo primero "es hacer un autodiagnóstico, independientemente de si estoy o no trabajando", señala Cristina López, directora de formacion del Grupo Piquer. "Si no estoy donde quiero, ¿hacia dónde quiero ir? Y así empezar a construir todo nuestro itinerario formativo" que "nos lo podemos plantear a 2 o 3 años", con distintas modalidades presencial, semipresencial, online, talleres monográficos e intensivos.

Eso sí, "si no tenemos claro hacia dónde ir ni hacia qué sector, lo mejor es que se cultiven las competencias trasversales, que nos puedan venir bien tanto en un sector como en otro, como ofimática, idiomas, y otros conocimientos tecnológicos, que nos van a servir en multitud de sectores". Otras habilidades, que se consideran ahora fundamentales, la comunicación, el trabajo en equipo y habilidades sociales e interpersonales.

Entre las opciones, por ejemplo, la formación gratuita a través del Instituto Aragonés de Empleo que, además, acaba de lanzar nueva convocatoria para este 2018.

En el Grupo Piquer también ofrecen varias áreas. Son especialistas en coaching, inteligencia interpersonal y emocional, comunicación y marketing. El objetivo es "cuidar y atender al alumnos para que aprenda". Incide Cristina Pérez que para el Grupo Piquer "es muy importante darle [al alumno] todas las herramientas para que aprenda". Además, "tenemos un plan de acción tutorial especializado que hace que nuestro índice de abandonos sea bajísimo".