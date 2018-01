La gripe, en aumento

Más de 300 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia de la epidemia de gripe continúa en aumento. En un par de semanas podría alcanzarse el pico máximo. La cepa incluida en la vacuna no es la predominante este año, con lo que la cobertura está siendo menor. Con todo, el mayor número de pacientes afectados que acuden estos días a los centros de salud no están vacunados. Los casos no son especialmente graves, pero en ocasiones se mezclan con cuadros de gastroenteritis. Los síntomas, los de siempre: malestar, diarrea, fiebre, tos etc.

La epidemia sigue en alza, aunque este año no es especialmente virulenta. Francisco Javier Falo, director general de Salud, señala que en gripe "manejamos muchos indicadores y fuentes de información, y hay 2 que nos podrían medir la virulencia del virus: los casos ingresados y el porcentaje de casos de urgencia relacionados con la gripe". Falo sostiene que, en ambos casos, y comparando con años anteriores, "hasta el momento no se están dando cifras que nos permitan decir que sea un año tremendo de gripe", más bien "normalito". Eso sí, en algunos casos, la gripe coincide con otros gérmenes, como aquellos virus que producen gastroenteritis y que "circulan todos los años".

Sólo un 4% de las urgencias están relacionadas con la gripe. Las suaves temperaturas están ayudando a que no haya complicaciones. Falo ha incidido en que "cuando hace mucho frío es más fácil que los procesos se compliquen y que los cuadros sean más conflictivos".

El virus de la gripe muta con facilidad. Es lo que ha pasado este año y como consecuencia, la vacuna no coincide con la cepa de virus predominante, por lo que "la capacidad de protección que puede tener la vacuna es más baja". Además, el virus de este año es "menos virulento, afecta menos a mayores y más a edades más tempranas".