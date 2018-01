Para empezar este 2018, Manuel Galán nos descubre en Música en Primera Persona a un grupo formado de la fusión de los norteamericanos The Decemberists con su líder Colin Meloy a la cabeza y la cantante británica de folk Olivia Chaney. Han creado Offa Rex que con su primer disco, The Queen Of Hearts ya han conseguido la nominación al premio Grammy al mejor album de folk. Aquí abajo podéis escuchar el espacio.

