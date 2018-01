Dani Moreno se pasa al rosa

El ciclista fuenlabreño Dani Moreno comenzará en unos días una nueva etapa profesional, que podría ser la última dado que este año cumplirá los 37 años, en el ‘EF Education First’. El equipo norteamericano es el heredero del Cannondale-Drapac de temporadas pasadas.

En unos días arrancamos el año en una carrera por conocer @tourdownunder , nuevos colores nuevos retos 😃 pic.twitter.com/9cycOjAObG — Daniel Moreno (@danimoreno81) 8 de enero de 2018

Moreno está en Australia donde, entre el 16 y el 23 de este mes, se disputa el Santos Tour Down Under, la primera cita del calendario ciclista internacional. Precisamente entre los siete corredores de la escuadra norteamericana, cuatro serán locales (Will Clarke, Brendan Canty, Will Clarker y Mitchell Docker), además del neozelandés Thomas Scully y el estadounidense Logen Owen.

“En unos días arrancamos el año en una carrera por conocer, nuevos colores nuevos retos”, reconocía el fuenlabreño en su cuenta de twitter.

Para Moreno supondrá un gran cambio después de que en sus dos años en Movistar se rompiera una trayectoria ascendente que había demostrado en Katusha donde ganó una Flecha Valona (2013), tres etapas de la Vuelta a España (2011 y 2013) o dos del Criterium Dauphine (2012). Ahora, con un equipo muy centrado en las clásicas, podrá apurar sus opciones de victoria en sus últimas temporadas como profesional.