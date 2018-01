La trufa negra de Soria y Numancia 2017 centrarán la oferta turística en Fitur

La Diputación de Soria acudirá un año más a la Feria Internacional de Turismo que se celebrará en Madrid entre los días 17 y 21 de enero para dar a conocer la oferta turística de la provincia y poner en valor recursos importantes como la trufa negra de Soria o las actividades previstas para este año en torno a Numancia. El diputado de Turismo, Martín Navas, ha recordado que la Diputación acude un año más a esta Feria integrada en el espacio de la Junta de Castilla y León con el resto de provincias de la Comunidad.

“La promoción de la Diputación se va a centrar en toda la oferta turística que tiene la provincia de Soria, desde naturaleza, patrimonio, gastronomía o turismo a través de varias presentaciones en el escenario principal habilitado por la Junta y también a través de los vídeos que se proyectarán en las pantallas gigantes instaladas en el espacio de la Comunidad donde podremos reproducir los vídeos que ya presentamos en Intur de la provincia a vista de pájaro”, ha señalado Navas que ha matizado que al margen de la oferta provincial, la propuesta de la Diputación destacará Numancia 2017, la trufa negra y la micología y el turismo deportivo vinculado a las nuevas rutas de BTT.

En relación a Numancia 2017, el diputado no ha querido avanzar las actividades previstas para continuar con la conmemoración a lo largo de este 2018 pero ha explicado que “tanto desde la Diputación como de los ayuntamientos de Soria, Garray o Renieblas se seguirá trabajando en la promoción de Numancia como uno de los recursos turísticos más importantes que tiene la provincia con un amplio programa de actividades que sirva para dar continuidad a la promoción desarrollada en 2017 y seguir atrayendo visitantes”. “Está prevista una nueva reunión de la Comisión Nacional de Numancia para finales de enero o principios de febrero, de la que esperamos sacar ya un calendario cierto que nos ayude a la promoción del yacimiento a lo largo de este año sumando la implicación de todas las administraciones, pero hasta que eso llegue nosotros continuaremos la línea de trabajo iniciada con diversas actividades de promoción que daremos a conocer en Fitur”, ha explicado.

La presentación de las actividades en torno a Numancia tendrá lugar el jueves 18 a las 18.30 horas. Previamente, será el turno de la trufa negra de Soria con una presentación en la que participarán todos los agentes implicados en la mesa de la trufa para seguir promocionando este recurso endógeno de la provincia y dar a conocer las actividades previstas para este año entre las que destaca la XVI Feria de la Trufa que se celebrará en Abejar los días 17 y 18 de febrero, la cuarta edición de la campaña ‘Soria y Trufa’ organizada por Asohtur o la ‘Ruta Dorada de la Trufa’ que desarrolla Soria Activa. Martín Navas ha incidido en la necesidad de seguir promocionando no solo la trufa sino toda la micología, como recursos referentes para la provincia de Soria que ayudan a mantener las cifras de turismo en fechas que a priori no son buenas para atraer visitantes. El diputado ha explicado además que desde el departamento de Turismo se está trabajando para poder realizar una demostración de ‘caza de trufa’ con un perro en Fitur “de forma que la gente pueda conocer en directo cómo es la labor que realizan estos animales en la extracción de la trufa”. “Esta actividad ya se llevó a cabo hace dos años, el pasado no nos dieron autorización desde la Feria y para este año estamos intentando que nos permitan llevarla a cabo porque es un evento bastante llamativo”, ha añadido.

En cuanto al resto de actividades programadas, el diputado ha explicado que una vez más se ha invitado a los ayuntamientos de la provincia a participar en esta Feria de la mano de la Diputación para promocionar sus recursos. En este caso, los ayuntamientos de Almazán, El Burgo de Osma y Covaleda estarán presentes en Fitur los días 19 y 20 dando a conocer su oferta turística a través de diversos vídeos promocionales y también, en el caso de Covaleda, presentado una actividad deportiva como es la 5ª edición del Desafío Urbión.