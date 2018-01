Susto o muerte. Así de gráfico se mostró el alcalde después de la reunión mantenida en Madrid con la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para tratar el asunto de la depuradora. Pagar 32 o pagar 25 millones de euros. Escoger entre dos proyectos: el primero construir una nueva EDAR ubicada en Sinova, aguas abajo del embalse, con un coste de 50 millones de euros; o bien remodelar y ampliar la actual con 30 millones de euros.

En cualquiera de los casos, el marco financiero se compondría del 35 por ciento con cargo a fondos europeos del marco actual 2014-2020; y el 65 por ciento con cargo al ayuntamiento. De esta manera el ministerio de Medio Ambiente no pondría ni un sólo euro.

Desde el Gobierno dicen que no sirven comparaciones con otras ciudades donde el porcentaje que tienen que aportar sus Ayuntamientos es mucho menor. En Cáceres la comunidad autónoma pagará el 20 por ciento y su ayuntamiento nada. En Sevilla, desde el municipio pagarán el 20% y en Nerja (Málaga), su ayuntamiento no pagará ni un sólo euro.

Desde la subdelegación de Gobierno dicen que el alcalde de Soria perdió la oportunidad en su día y que ahora tiene que atenerse a las condiciones que existen, sin embargo, yo creo que olvidan que el informe realizado por los servicios técnicos del consistorio y firmado por el interventor el 27 de octubre de 2014 decía textualmente que no procedía suscribir la Adenda de referencia, que entre otras cuestiones señalaba que si la depuradora no estaba terminada y en funcionamiento el 31 de diciembre, tenía que ser el Ayuntamiento el que se hiciera cargo del 100% de la financiación, es decir, los 50 millones de euros. Estamos hablando de depuradora y túnel, en una obra que ni siquiera licitaba el Ayuntamiento. Los informes técnicos desaconsejaban esta adenda al no asegurarse la viabilidad.

¿Qué hacer en este asunto? ¿Actuó bien el alcalde haciendo caso a sus servicios técnicos, que desaconsejaban esta inversión? ¿Debió liarse la manta a la cabeza y comprometer la viabilidad del proyecto y las propias arcas municipales haciendo caso omiso de los informes referidos? Es decir, tomar una decisión contraria al informe lo que hubiera llevado a una prevaricación administrativa…

El ciudadano busca soluciones. ¿Me quieren decir que el gobierno va a ser incapaz de colaborar en la depuradora que es de interés general? Y, luego se nos llena la boca con el tema de las ayudas para corregir desigualdades, para luchar contra la despoblación, en una ciudad que es cabecera de un río como el Duero y donde el medioambiente resulta definitivo. Pero, dónde están las ayudas. Qué broma es esta.