Comienzan las obras para remodelar la Plaza de Zocodover de Toledo /

Este lunes comienzan las obras de remodelación de la céntrica plaza de Zocodover de Toledo. Unas obras que, en su primera fase, se espera que no afecten al tráfico, puesto que la subida a esta plaza no se va a cortar, aunque puede haber cortes puntuales y breves, de no más de una hora, por motivos logísticos.

No obstante, durante la fase de finalización de esta reforma, sí que pueden darse cortes de tráfico a esta plaza. Unos cortes que se anunciarán con la suficiente antelación, según han confirmado fuentes municipales a SER Toledo.

El pequeño maquillaje a la Plaza de Zocodover

En cuanto a las obras que se van a acometer destaca la eliminación del escalón del paso de cebra que conecta con el Arco de la Sangre. De esta manera, se pretende hacer accesible a las personas con movilidad reducida. Además, se va a reformar el pavimento de la plaza, sustituyendo todas las baldosas rotas.

En cuanto al arbolado, se van a eliminar los olmos actuales, que van a ser sustituidos por una especie autóctona como son los almeces. En concreto, se van a plantar hasta 10 ejemplares de este tipo de arbolado.

Sin embargo, una de las cosas más esperadas y demandas por los vecinos, es la instalación de una fuente de agua potable y pública en esta Plaza de Zocodover. Una instalación que se ha incluido, con posterioridad, en el proyecto inicial.

Finalmente, también se van a reparar los bancos de cerámica y se va a cambiar el cableado de la luz de esta plaza. Unas obras que tienen una duración de dos meses, es decir, se espera que estén finalizadas a mediados de marzo.