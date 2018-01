¿Cómo circulamos los ciclistas por Vitoria?

Escucha aquí el paseo que damos junto a Rubén Rodríguez y Pablo Solano

Cruce entre Olaguibel y Paz. Juan llega con su bici y, ante el semáforo en rojo, para. Aunque nos admite que suele “mirar antes y si no vienen coches”, pasa. Como él, el 30% de los ciclistas urbanos, no respeta los semáforos en rojo, aunque – en la mayoría de los casos- no generan situaciones de riesgo. “Hacen una especie de ceda; paran, miran si vienen coches y deciden si pasan”, nos cuenta Rubén Rodríguez de Gasteizko Bizikleteroak.

Este colectivo, de la mano del Centro de Estudios Ambientales, acaba de elaborar el tercer estudio del Observatorio de la bicicleta de Gasteiz en el que se analiza el uso de este medio de transporte en la ciudad y los comportamientos de los ciclistas. “Analizamos por dónde se circula, si se llevan luces o se respetan los semáforos”, nos cuenta Pablo Solano, miembro de este colectivo.

Actualmente el trece por ciento del total de los desplazamientos que se hace en Vitoria se hacen con bicicleta. ¿Se está gestionando bien ese aumento? “Es mejorable”, apunta Rodríguez, que destaca que “no es lo mismo saber andar en bici que saber circular con bici”.