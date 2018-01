Bela: "Yo hablo en el campo"

Jéremié Bela fue uno de los mejores jugadores del Albacete ante el Tenerife.

El jugador francés ha señalado que "me siento más cómodo en las banda pero me puedo adaptar a otros puestos y el entrenador me da libertad".

El jugador del conjunto manchego también ha querido dejar claro que no ha pedido más minutos al club.

Aquí puedes escuchar sus declaraciones