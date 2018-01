"Es fundamental comprender otros puntos de vista"

Esta mañana se ha presentado la obra "Ni con tres vidas que tuviera", el nuevo montaje teatral del dramaturgo albaceteño José Pascual Abellán, que se estranará en el Teatro Circo de Albacete el próximo 18 de enero a las 21 horas en una producción teatral de R QUE R.

En Hoy por Hoy Albacete nos han acompañado el dramaturgo José Pascual Abellán y el director y actor en la obra, Sergio Arróspide, quienes nos han contado las primeras impresiones del público que ya la ha visto en Madrid, y cómo ha sido todo el proceso de preparación.

Esta mañana -de jueves, 11 de enero- se ha celebrado, en el Teatro Circo de Albacete, la rueda de prensa de presentación oficial del estreno del nuevo montaje teatral del dramaturgo albaceteño José Pascual Abellán. El telón se subirá para ‘Ni con tres vidas que tuviera’ el próximo jueves -18 de enero de 2018- a las 21.00h, en el Teatro Circo de Albacete y para ahondar en sus contenidos, intenciones y muy diferentes atractivos teatrales, hasta nuestra ciudad, y desde Madrid, se han desplazado su director y actor, Sergio Arróspide y el propio Pascual Abellán, a los que -en su comparecencia ante los medios- ha acompañado Javier Sánchez, director-gerente de R QUE R, empresa albaceteña que ha producido la obra.

Inspirada en la entrevista que el periodista Jordi Évole realizó al exetarra Iñaki Rekarte en su programa ‘Salvados’ (La Sexta) y en el libro ‘Lo difícil es perdonarse a uno mismo’ publicado por la Editorial Península, la obra sitúa la acción en el momento en el que un hombre, que acaba de cumplir condena, vuelve a la vida (la que un día sembró de horror) y se enfrenta a las preguntas de una redactora gráfica que ha tenido que preparar a fondo esta conversación directa, exenta de sentimiento y complicidad.

Se trata de una obra de teatro -en la que, además de Arróspide, participan las actrices Lucía Esteso (como periodista) y Esther Vega (hija de un matrimonio asesinado por el ex etarra)- que cuenta la historia de un ex terrorista arrepentido, una víctima y una periodista. Tres vértices para acotar la misma historia, para ponerla sobre la mesa. Para intentar que no se vuelva a repetir, ni con tres vidas más que tuviéramos. Durante los 90 minutos de duración de la misma se habla de violencia. Y de amor. De perdón. De culpa. De respeto. De juventud. De vida y de muerte. De equivocarse. De arrepentirse. De volver a empezar. En el programa que ha inspirado ‘NCTVQT’, como es obvio, se habló de ETA, de Euskadi, de España, de independencia; sin embargo, en ‘Ni con tres vidas que tuviera’ no hace falta nada de eso. La obra es la historia -universal- de un ex terrorista (de cualquier parte del mundo y sea cual sea la causa que le llevó ahí) que, arrepentido y tras muchos años preso de la libertad, es entrevistado por una periodista de un medio gráfico que intenta entender la historia de un hombre. Entender para saber. Ni para justificar ni para perdonar. Entender y saber.

JOSÉ PASCUAL ABELLÁN, DRAMATURGO: “En ‘NCTVQT’ ni se justifica nada, ni se perdona nada… solo se trata de entender algo que pasó y de querer que no vuelva a pasar”.

Ante los medios albaceteños José Pascual Abellán -que, en este caso, abandona por primera vez la comedia agridulce, tras más de treinta funciones durante siete años en Albacete, para sumergirse en el teatro documental y social- ha dicho que “todo parte del visionado del referido programa de Jordi Évole que me dejó impactado, pegado a la silla y eso mismo es lo que he querido transmitir al espectador, pero huyendo de contextos y situaciones concretas. Mientras lo veía descubrí una vía teatral, en esos silencios, miradas y su conflicto que no requerían montar una gran trama, sino que la historia en sí ya suponía una motivación extraordinaria”. Pascual Abellán ha explicado que, para documentarse, además de leer cientos de entrevistas al ex etarra y su libro, habló personalmente con Rekarte, con su mujer Mónica y, muy importante, con Silvia -la hija del matrimonio que el ex etarra había asesinado en Santander en 1992. “Ella, al leer el texto de la obra, me dijo: “Está muy bien, ella no soy yo porque yo no quiero ver a ese hombre, pero entiendo que tú nos hayas querido unir sobre el escenario”. Finalmente, el dramaturgo albaceteño explicó que “en la obra ni se justifica nada, ni se perdona nada, solo se trata de entender algo que pasó y de querer que no vuelva a pasar. No nos podemos ir solo con las víctimas, he querido saber qué es lo que lo provocó para intentar evitarlo. ¿Qué hacemos con seres humanos así -que han hecho atrocidades- y que ahora está en la sociedad de nuevo tras reinsertarse, al menos en lo legal, cumplir con la cárcel, etc.? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante ellos?”.

SERGIO ARRÓSPIDE, DIRECTOR Y ACTOR: “Con obras de teatro así se rompen tabús, y eso siempre es bueno”.

Sergio Arróspide, actor y director tolosarra que ha dirigido ‘NCTVQT’, destacó como desde su propia posición de vasco ha vivido dicha situación en su propia piel, en su casa, en un ambiente muy castigado por el terrorismo. “Leí la obra y me encantó, sobre todo el giro que Jose Pascual Abellán ha hecho hacia la ficción creando un escenario en el que víctima y victimario se encuentran, cara a cara, y pueden hablar de cosas que realmente no han sucedido”. Arróspide ha calificado la obra de “necesaria” ya que “sin ninguna pretensión -como en la propia entrevista de Évole- se han roto tabús y eso siempre es bueno. Todo hemos sufrido esa violencia ambiental horrible y montajes así nos permite observarlo desde otros puntos de vista, con sus diferentes pros y contras”.

JAVIER SÁNCHEZ, PRODUCCIONES R QUE R: “El teatro de Jose Pascual Abellán crea debate y eso siempre se debe de apoyar”.

Finalmente, el director-gerente de R QUE R, Javier Sánchez -empresa albaceteña que produce la obra- ha destacado como este es el cuarto montaje de José Pascual Abellán que han apoyado y que “un teatro que crea debate y en el que el dramaturgo sabe ponerse en la piel de otros es algo que se debe de amparar y ayudar. Nos gusta trabajar con él y estamos contentos de poder seguir estrenando sus nuevos montajes”.