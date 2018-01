A la espera del peritaje de bomberos, para saber por qué se desplomó el andamio de seis toneladas

Sigue la investigación. El Ayuntamiento de Alicante está a la espera de que el departamento de bomberos, ultime el peritaje para esclarecer las causas del derrumbe del andamio de 30 metros y seis toneladas que el pasado martes se desplomó en la plaza de Ruperto Chapí, en pleno centro dela ciudad, sin causar heridos ni víctimas.

Confían desde el consistorio en que ese estudio "arroje luz" sobre las causas por las que esa estructura se vino abajo. Se trabaja por lo tanto desde el área de Seguridad, en ultimar esa información que puedan aportar al documento definitivo que se emitirá desde concejalía de Urbanismo. No obstante, desde esta área, sí tienen un análisis preliminar que "no se hará público mientras desde Bomberos no se finalice el análisis". Sí se indica, por otro lado, que la empresa contaba con la licencia preceptiva.

Habrá que ver ahora si el inicio de los trabajos en la mañana del martes para desmontar esa estructura, tal y como ha confirmado la mercantil contratada por el inmueble para la rehabilitación de la fachada, pudo influir en el siniestro.