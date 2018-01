De los Mozos: "Bruju no se está entrenando aparte"

No hay caso Bruju. El entrenador de la Arandina, Javier Álvarez de los Mozos, ha desmentido en la tarde de este jueves que el centrocampista burgalés esté apartado del equipo. "No está entrenando a parte", afirma, explicando que "no está bien físicamente" a lo que añade que "ojalá se ponga al nivel y puede marcar muchos goles en Aranda". El técnico blanquiazul ha ido más allá y ha adelantado que "puede entrar en la convocatoria" para el partido ante el Astorga este finde semana. ¿Punto final o punta y a parte?

De los Mozos, preguntado por otra situación anómala, la del meta cántabro Jorge Mediavilla explicaba que "mañana tiene que estar aquí para viajar a Astorga". "Él tenía unos días para que arreglar una situación personal", ha añadido afirmando que "no se está muriendo su madre como he oído por ahí, gracias a Dios, las mamás están bien".

EL PARTIDO DEL ESTRENO

Al margen, De los Mozos afirma que "tenemos muchas ganas de que llegue el partido del sábado". Será un partido para el técnico burgalés después de "nueve años" sin entrenar en este grupo apuntaba el preparador.

Sobre el juego del equipo, el burgalés ni afirma ni desmiente la forma jugar de su equipo ante los maragatos. No da pistas, pero tiene claro que "lo que queremos y lo que importa es ganar no dar buena imagen, si la damos mejor, pero lo importante es ganar".

RAMIRO DEL LILLO

A un paso de firmar por la Arandina se encuentra el jugador argentino que desde el pasado lunes se ha unido a los entrenamientos, así lo ha manifestado De los Mozos. "Está con nosotros y está cerca de quedarse". Un futbolista que podrá ayudar al equipo en la zona izquierda del terreno de juego, tanto en el lateral, como más avanzado.