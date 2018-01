Pinta muy mal la rodilla de Pablo Buendía

Pablo Buendía puede haber dicho adiós a la temporada si se confirman los peores presagios. Después de lesionarse allá por el mes de agosto en la segunda jornada de liga ante el Almagro y sufrir un edema óseo en su rodilla izquierda que le ha tenido apartado cuatro meses de los terrenos de juego, era el pasado 27 de diciembre, en pleno parón de Navidad, cuando Pablo Buendía se incorporaba a trabajar con el grupo. Y tan gran mala suerte tuvo que se le quedó clavada la rodilla mala y cayó al suelo retorciéndose de dolor.

El jueves de la pasada semana, el central del Atlético Tomelloso viajaba hasta Albacete para someterse a una resonancia magnética después de haberse quitado una gran cantidad de líquido de su rodilla. Al quitarle ese líquido sinovial, se pudo comprobar que la sangre que salía era un claro síntoma de que algo estaba roto.

Fue en la jornada de este miércoles cuando Pablo Buendía pasó por su médico de cabecera para valorar los resultados de dicha resonancia y las noticias no han sido demasiado buenas. Y es que Pablo sufre una rotura del menisco interno, un edema óseo y un quiste de Baker en su rodilla izquierda. Además, el ligamento no se aprecia en dicha rodilla y todo hace indicar que,o está roto por completo o hay una rotura parcial. Por ese motivo, el defensa auriverde viajará la semana que viene a Madrid para visitar al especialista y saber concretamente lo que tiene, si tiene que pasar por el quirófano y cuándo comenzará la rehabilitación.

En cualquier caso, con esta grave lesión, muy parecida a la de Vampi, Pablo Buendía puede haber dicho adiós a la temporada. Recordamos que el edema óseo sufrido a principio de curso ya le tuvo apartado cuatro meses, por lo que, con el agravante del menisco, del quiste de Baker y, probablemente, el ligamento, el tiempo de recuperación podría irse hasta este verano.

En este sentido, el bueno de Pablo se mostraba muy afectado; “Ya he echado el año con las malditas lesiones” y reconocía que “desde Almagro no tuve nunca buenas sensaciones”. Además, en estos momentos donde los ánimos no son los mejores, el central del Atlético Tomelloso aseguraba que “se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero sería muy triste despedirse del fútbol así”.