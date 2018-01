Fele y Consejo Comarcal se temen el "no" del Gobierno al desdoblamiento de vías

El presidente de Fele Bierzo, Javier Morán, anima a la alcaldesa de Ponferrada, del PP, a que defienda ante sus compañeros del Gobierno de la Nación la propuesta de desdoblamiento del ferrocarril entre Astorga y Torre del Bierzo que ha consensuado con el regidor del Barco de Valdeorras.

Después de 40 años pidiendo un trazado ferroviario acorde con la alta velocidad o por lo menos adecuado para que se produzca una reducción de los tiempos de viaje con la capital de la provincia, Javier Morán, considera una buena noticia que de repente los políticos repesquen un proyecto que siempre se ha considerado imprescindible para impulsar la comarca.

Morán no se atreve a entrar en detalles técnicos, al igual que tampoco lo hace el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel. Los técnicos son los que deben explicar si la idea es o no ejecutable, pero lo que no entiende el socialista es por qué no se ejecuta el trazado sobre el que en su día hizo un proyecto viable el propio Ministerio de Fomento. Si ya hay una opción calculada no entiende por qué se habla ahora de otra que, además, necesitaría de un soporte de ingeniería civil, y que como mínimo deja de momento la duda en el aire de si una carretera se puede o no transformar en raíles.

Courel también coincide con Morán en que es bueno que dos alcaldes se unan para promover en todo caso la mejora de la infraestructura ferroviaria, aunque a juicio del presidente del Consejo también debería ir aparejada a la conexión con Monforte o a la lucha por conseguir que finalmente se ejecute la A-76

De igual modo, Courel piensa que en el paquete debería de sumarse el enlace con Asturias a través de la Ponferrada-La Espina.