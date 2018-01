Robots, compañeros de oficina

Con la llegada de la cuarta revolución, la irrupción de la inteligencia artificial, el Big Data, las impresoras 3D, el internet de las cosas, el empleo del futuro va a vivir una transformación radical. La automatización está propiciando la creación de robots que complementan la tarea actual, aunque también hay voces que muestran su preocupación ante la desaparición de determinados empleos.

Javier Arrieta / Cadena SER

En A vivir que son dos días Euskadi, Javier Arrieta, profesor titular de Derecho Laboral en la Universidad de Deusto, ha asegurado que "más que dejar de existir, se trata de adaptarlos, de facilitar el trabajo a través de la automatización, de la robótica, de las plataformas digitales... que ya están funcionando". Según sostiene Arrieta, "con la llegada de la industria 4.0, con las nuevas técnicas de impresión, de digitalización... es fudamental partir de lo que tenemos actualmente. Se tienen que gestionar bien las realidades actuales para que los jóvenes se vayan adaptando". Cree que surgirán muchos empleos relacionados con la economía verde o economía azul, con la línea del primer sector -desarrollo de la acuicultura.-. Otro sector importante será en su opinión la atención a las personas de la tercera edad que tiene que ver con las políticas de envejecimiento activo. También nuevos trabajos a distancia por plataformas digitales, la economía circular, la economía colaborativa y "será importante reforzar la economía social".

Xabier Iturralde, director técnico de Larraioz / Cadena SER

En la empresa Larraioz llevan 15 de sus 30 años de vida trabajando en el desarrollo de robots. Según explica Xabier Iturralde, director ténico, "la robótica va a cambiar el mercado laboral. No necesariamente va a eliminar puestos de trabajo, lo que sí que va a hacer es transformarlos". Además, considera que "es evidente que hay una transformación de los puestos de trabajo y que cada vez va a haber menos trabajo de fuerza física y más trabajo de cabeza, de pensar. No hemos nacido para hacer trabajo pesado, sino para pensar, razonar e inventar". En palabras de Iturralde, la tecnología avanza muy rápido y es necesario estar formándose continuamente para poder atender todas las necesidades del mercado.

Para mediados de año, el equipo de profesionales de Larraioz espera abrir una academia de mecatrónica y robótica donde dar formación a las futuras generaciones. "En estos momentos, prácticamente nos estamos quitando los técnicos cualificados de una empresa a otra. No hay gente suficiente. Es complicado decirlo cuando nos encontramos a tanta gente en paro, pero la realidad es que, por una parte, en el Estado español puede haber tantos millones de personas desempleadas pero, por otra parte, hay cerca de un millón de puestos de trabajo de alta cualificación que no se pueden cubrir porque no hay gente preparada".

Robot en el que trabaja Larraioz / Cadena SER

Según Agustín Sáenz, director de industria y transporte de Tecnalia, "el término robots es cada vez más amplio". Actualmente están desarrollando entre 40 y 50 proyectos relacionados con la robótica y, entre ellos, pone como ejemplo un robot quirúrgico que ayuda a realizar determinadas operaciones mínimamente invasivas asociadas a algunos cánceres. Los robots, explica, "lejos de sustituir o transformar el mundo médico, ayudan a mejorarlo".

En palabras de Sáenz, "el robot ya no responde solo a un programa que le damos de antemano y se limita a repetirlo, sino que va a tomar decisiones en función de lo que percibe alrededor. Habrá robots colaborando en el mismo espacio. Esto es un gran avance porque es capaz de ver el entorno y coexistir con los humanos". A los jóvenes les lanza el siguiente mensaje: "el futuro va a ir mucho más de actitud que de aptitud. La aptitud del cambio constante, ser especialista en adaptarse y querer absorber todo lo bueno que sale. Ser flexible a la transformación".