Ajuria Enea, 30 años del pacto político frente a ETA

El 12 de enero de 1988 todos los partidos vascos con representación parlamentaria, a excepción de HB, firmaron el Acuerdo para la normalización y pacificación del País Vasco, más conocido como Pacto de Ajuria Enea, debido al lugar donde se escenificó, la residencia oficial de su impulsor, el lehendakari Ardanza. Treinta años después, algunos de sus firmantes han hecho memoria y balance del acuerdo en 'La Ventana Euskadi'.

El Pacto de Ajuria Enea fue el primer gran acuerdo político firmado en Euskadi en la etapa democrática. Además del lehendakari Ardanza, suscribieron el manifiesto de 17 puntos Alfredo Marco Tabar, por el CDS; Inaxio Oliveri, por EA; Txiki Benegas, del PSE; Kepa Aulestia, EE; Xabier Arzalluz, por el PNV; y Julen Guimón, de AP.

"Fue un hito importante", valora el lehendakari Ardanza. "No solo en lo que se refiere a ETA. No era un acuerdo antiterrorista. Desde el principio, fue concebido como un acuerdo en positivo" subraya, para afrontar los dos principales problemas que tenía Euskadi: la normalización en base al Estatuto, y la violencia, "que ya entonces empezábamos a llamar terrorismo".

"A grandes males, grandes remedios". El refrán español explica por qué entonces fue posible lo que algunos de sus firmantes hoy ven "imposible". "Fue irrepetible porque las circunstancias también lo eran", asegura Alfredo Marco Tabar, entonces en el CDS de Suárez. "Hace treinta años", recuerda en esa linea el lehendakari, "vivíamos una situación dramática: políticamente no nos entendíamos para nada, teníamos el doble de paro que ahora, los empresarios se marchaban por la presión sindical y de ETA...". Entonces, ETA atentó en Hipercor y Ardanza aprovechó el debate de política general de setiembre para ofrecer un pacto a todos los partidos del Parlamento Vasco, con una frase que marcaría el camino del mismo: "De ETA nos separan, no solo los medios, sino también los fines".

"yo no me atrevo, lehendakari"

El último día estuvo a punto de fracasar todo

"A las 3 de la mañana Oliveri dijo: lehendakari tengo que hacer una llamada. Volvió con la cara cambiada. Cogió papeles. Me han dicho que me levante de la mesa. Al día siguiente le llamé a las 11...tenía que convencerle, no solo a él, también a Guimón, de AP... Tenía la instrucción de que todo lo contrastara con Aizpun y llamara a las 3, porque sabia que está echando la siesta. El mismo día 12 Guimón dijo que no se atrevía. Mi partido me va a machacar. A Antonio Hernández Mancha, presidente de AP, le llamé, le expliqué. A tí te parece sensata lehendakari? bueno pues si a tí te parece, adelante, que lo firme".