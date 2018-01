Morera vuelve gadita y con sanción

Ha sido la noche de esta segunda preliminar.

CHIRIGOTA ¿DÓNDE METO EL ELEFANTE EN EL PISO DE ESTUDIANTES?

Unos africanos con elefante incluido tratan de caber todos juntos en un piso de estudiantes con un sofá de almodovariana factura. Bonita y rítmica presentación, con toques muy gaditanos. "Kichi, no peatonalices más, que no podemos hacer la mudanza". Gran música de pasodoble y bien cantado. El primero sobre los gaditanos que viven fuera, como ellos, que estaban en África y comían gacela en adobo. La parte divertida del pasodoble está mejor resuelta que el mensaje serio. No ocurre lo mismo en el segundo pasodoble dedicado a las críticas que El Selu recibió por haber cantado en el mitin de Ciudadanos. Innecesaria gracia machista sobre Arrimadas para defender la libertad de los agrupaciones de cantar donde quieran. Buena tanda de cuplés, mejor el primero dedicado a las exageraciones animalistas. El estribillo, con licencia geográfica sobre el Amazonas, es coreado por el público a la segunda. Divertidos golpes en el popurrí, que dejan una buena sensación para ver esta agrupación, al menos, una vez más.PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,14







COMPARSA ESTE GITANO ESTÁ MAJARA

La comparsa, escrita por Josele de los Ríos, une lo mejor que El Puerto ha dado al carnaval gaditano: Los Majara y Los Gitanos que te canten los gitanos de la mano de un majara. Si no ha quedado claro en la presentación, repiten explicación en el primer pasodoble. Olvidan supuestas rencillas con Cádiz y se unen de la mano ambos grupos portuenses. La segunda letra es un presunto diálogo entre un amor fallido. Parece una conversación de amor de un hombre a su pareja, y resulta que era una oda al Vaporcito. Los cuplés no permiten recuperarse de este shock. El primero a un hombre con ansias de independencia familiar como Puigdemont. El segundo a los chinos que abren a todas horas y tienen de todo. Perdieron a la suegra, y también estaba en el escaparate del chino. Bastantes mejorables. Cantan bien, pero da la sensación de que la comparsa no ha sabido reunir precisamente lo mejor de los grupos portuenses que pretendía homenajear.PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,70



CUARTETO EL EQUIPO A MINÚSCULA: COMANDO CALETI

El esperado regreso de Morera comienza con una transgresión: la proyección de una película simulando la cabecera de la famosa serie El Equipo A. En este caso, los mercenarios son excluidos de la sociedad desde que fueron expulsados por desafinar en un ensayo de La trinchera, de Martínez Ares. Ese grupo aún no se ha recuperado. La parodia se llena de personajes traumatizados por aquella expulsión.Trinchera aún no ha superado esa salida porque lo dio todo para participar en aquella comparsa. "Hice la mili dos veces y vendí a mi abuela cuarenta cajas de polvorones", explica Trinchera, tras precisar que su abuela era diabética. "Me quedé sin comparsa y sin abuela". Gadita es un enamorado de Cádiz, tanto que considera el segundo puente el extranjero o le duele ver El Despojado, o considerar que aparcar en Cádiz debe ser vendido por los touroperadores. "Una vez hablé con un guiri de Puerto Real y mantuve una conversación fluida". La parodia se centra en las exageraciones de ambos, sin apenas dar relevancia a los demás personajes del equipo. Buenos golpes, muy gaditanos, y grandes interpretaciones. Los cuplés bajan bastante el nivel. El primero con referencias cadistas, el segundo sobre la lotería de Navidad. La hipérbole sobre Gadita, el que muere marcando el 956, y Trinchera, el fan de Martínez Ares que le regala cosas el día de antes y después de su cumple, continúa en el tema libre, a la que se suma una aventura contra la mafia china de las holoturias. El chino que se arremanga los tatuajes deja momentos divertidísimos. El remate cantado final provoca que se exceda de tiempo y el jurado los sanciona. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,41







COMPARSA LOS NOCTÁMBULOS

Los búhos de Algeciras cantan bien, aunque el tipo de animales eche un poco para atrás al principio. Primer pasodoble, musicalmente algo deslabazado con algunos toques con ecos a Juan Carlos Aragón, dedicado al acoso escolar, aunque deriva en el tema catalán. El segundo es un bonito homenaje al cuarteto y al figurante Antuan Flores, fallecido el año pasado. Cuplés cortitos. El segundo sobre los líos que se forman en los grupos de whatsapp. El estribillo, al menos, muy preciosista, deja una muy agradable sensación, aunque evoque también a autores.PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,6







CHIRIGOTA LOS NO APTOS

Aunque ésta debería ser una actuación entrañable, si tenemos en cuenta el viaje de tantos kilómetros y la ilusión de cantar desde tan lejos, la actuación de la chirigota de Burgos no despierta ningún sentimiento positivo. La idea es un despropósito, una falta de respeto al concurso. Sus componentes ni siquiera se saben las letras. Los pitos de los cuplés deberían estar penalizados. La entonación se quedó congelada en la autopista. Su penosa actuación hace más daño al concurso, que a ellos mismos, que parecen encantados de su participación en el Falla. Amenazan con volver. El jurado les ha sancionado por excederse un minuto y 45 segundos. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 0,4



COMPARSA EL RINCÓN DEL DUENDE

El duende se esconde en cualquier rincón. Estos salen de los barrios de Cádiz. Nene Cheza vuelve con aires gitanos y flamencos añejos. Primer pasodoble para reivindicar el espíritu libre de las preliminares. "El que no entienda esto, que no venga". Cantar esto justo después de la chirigota de Burgos es un absoluto desafío. El segundo es una crítica al machismo en el carnaval. Empieza con ataques y críticas contra las mujeres para luego cambiar el mensaje. Previsible. Primer cuplé sobre la transexualidad infantil sin mucha gracias. El segundo, remata con la independencia de Cataluña con similar fortuna. Buen grupo de voces, que se luce en el popurrí. PUNTOS DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,17

CHIRIGOTA LOS QUE VAN A SU BOLA

Aires al Canijo de Carmona en presentación y letras de pasodobles. La chirigota de Alcalá de Guadaíra, que va de niños burbuja, suena a algo ya visto, sin aportar gran novedad al concurso, más allá de lo original del tipo. El primer pasodoble, medida sobre todo lo redondo. El segundo pasodoble, a las madres sobreprotectoras. Letras livianas. Los cuplés, sin demasiado acierto, rematan en un tremendo estribillo con el doble sentido de pompa. No terminan de salir de su burbuja y el popurrí solo deja algún golpe aislado. PUNTUACIONES DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,10