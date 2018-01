Sigue en directo el Carnaval de Cádiz 2018 en la SER

El jurado de Radio Cádiz ya ha puntuado al coro #Rockola No le da el aprobado #COAC2017P3 http://cort.as/-0nyj

CHIRIGOTAS 1. Los del planeta rojo 2. Los de Cádiz Norte 3. No te vayas todavía 4. Mi suegra como ya dije #COAC2017Final

La hora no pesa a la comparsa de Martínez Ares. Impresionante interpretación de la presentación #COAC2017Final

Los peregrinos dan toquetazo a @AlejandroSanz en su segundo cuplé por no citarle en Twitter #COAC2017Final

Antonio Álvarez @Bizcoch0 en la SER "Me vale un cuarto premio" #COAC2017Final

Antonio Martín: "Puedo volver con alguna coplilla en coros o chirigotas, pero ya no habrá más comparsas" #COAC2017Final

Emocionante. Martín canta solo el pasodoble 'El día que yo me muera' de Los héroes del 3x4

Chirigotas: No te vayas todavía, Los de Cádiz Norte, Las suegras, El Planeta Rojo

Segundo pasodoble, hermosísimo homenaje a los viñeros. Los que no se quejan nunca de los carnavales. Cierto. #COAC2017S3

El pregonero, en la SER: "En el pregón no hablaré de El ojo de Cadi. Quiero acabar el carnaval con buen sabor de boca" #COAC2017S3

El pregonero, en la SER: "Me siento como la Pantoja en Sálvame. Los periodistas están viviendo de mí". #COAC2017S3

Pedro Espinosa

El pregonero, en la SER, dolido: "No he querido venir mucho al Falla para no disgustarme" #COAC2017S3