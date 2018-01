El Sheriff busca la cura

Así ha sido la tercera preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz

CORO ROCKOLA

Las expectativas en alto para recibir al primer coro de 2018. La reina de la noche viaja al pasado para entrar en un bar estadounidense de los años 50. La presentación tiene mucho boogie y poco mensaje. Lo que funcionaba el año pasado, la espectacularidad musical unido al canto a la libertad, aquí se queda algo soso. Pasa igual en los primeros tangos del año. El primero para agradecer el pase a la final del año pasado. El segundo una crítica facilona a todos los partidos que convierten los plenos de los ayuntamientos en batallas estériles sin resolver los problemas de la ciudad. Las voces femeninas y masculinas se separan en tangos y también en cuplés. El estribillo, algo largo, tampoco termina de funcionar del todo. El popurrí extiende un bonito recorrido musical por las polifonías de los 50: . Es, hasta ahora, lo mejor del coro. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,09

CHIRIGOTA EL CIRCO DE LAS SOMBRAS

El nombre de comparsa chunga escondía un listado de presos famosos, algo desfasado. Vale que es carnaval pero meter en prisión a Urdangarín o Forcadell, que nunca la han pisado, o mantener a la Pantoja o Farruquito, queda un poco desactualizado. La chirigota de Beniaján (Murcia), al menos, se toma con respeto y cariño el concurso, algo que no hizo ayer la de Burgos. El primer pasodoble alude al tipo. El segundo, la primera letra dedicada a Chiquito de la Calzada. Mejor la intención, que la resolución aunque da ternura escuchar cómo han encajado el "te das cuen" y el "gromenauer". Destaca el segundo cuplé que revela el resultado del partido de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Cádiz, que acababa de terminar. Este tipo de efectos ya no es tan sorprendente, pero se agradece el esfuerzo. El popurrí mantiene las buenas intenciones, aunque no levante muchas risas. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,20



COMPARSA LA PERLA DORADA

Las perlas doradas eran unas hermosas uvas que venden con buena mano esta comparsa de Marbella. La presentación va de más a menos. Primer pasodoble al sueño cumplido de cantar en el Falla. El segundo, causa sensación. El homenaje a Chiquito de la Calzada y su singular lenguaje en una letra seria deja momentos de gran surrealismo. El quejío en el momento de decir "fistro pecador" es ya uno de los sonidos de este carnaval. El popurrí no consigue hacer olvidar tan insigne letra. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,65

CHIRIGOTA LOS QUE VIENEN DE VUELTA

El GPS distrae a estos chirigoteros muy gaditanos en su regreso del Rocío. Buenos pasodobles, especialmente, el segundo dedicado a Diario de Cádiz en su 150 aniversario. Parece un piropo pero un sorprendente y efectivo final critican el reciente cierre de la imprenta gaditana. Bien. Los cuplés inciden en el carácter gaditano de estos veteranos, que dejan muy buen sabor de boca. Delicia de música y con mensaje. EL GPS, que vuelve a salir en el popurrí, puede orientarles hasta cuartos. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,38

COMPARSA LAS IRREPETIBLES

Estas mujeres de Alcalá de Guadaíra van de libros, de historias que no se pueden repetir. Cantan bien y generan una buena sensación en la presentación. Lo confirman en los pasodobles. El primero, un previsible piropo a Cádiz. El segundo, primera letra al caso de la manada. Bien hilado. Los cuplés y el popurrí bajan algo el nivel, pero aún así el pase resulta bastante llevadero. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,42

LOS QUITAPUPAS

El Sheriff tiene ganas de resarcirse del mal sabor de boca del año pasado con Los Kunfundíos. Vienen de curanderos con cuernos de cabra payoya. Mantienen el estilo, sobre todo, con una música deliciosa de pasodoble. Como es tradición, primera letra de piropo a Cádiz. Segunda, un bello homenaje al padre, "su único Dios". En los cuplés, letras bastante cortitas de nivel. Sólo brilla algo el choque de cuernos que marca el ritmo. La primera, de grave corte machista, pone a las madres de deportistas de alto nivel a limpiar los trofeos de sus hijos. La segunda, sobre los balones gástricos que terminan metiendo goles. Da la sensación que están mejor que el año pasado, pero que han guardado mejores letras. Con todo, sigue muy lejos de sus mejores años. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,25

LA ESCLAVITUD

Prada Durán, autor de grandes comparsas como Al compás de mi cepillo o El viejo refranero, viene de Almería de regreso al Falla diez años después de La tropa del colorete. Lástima la hora, que le obliga a cantar ante un teatro medio vacío y congelado en el ánimo. Sus pasodobles no ayudan a levantarlo. El primero, un repaso al tipo. El segundo, contra la violencia machista. La música no engancha y la interpretación va perdiendo fuerza. La desolación se nota en los cuplés. Hay buenos mimbres en esta comparsa, pero no termina de romper. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,39