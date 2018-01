75 contrataciones de personal de enfermería para reforzar la atención en el Santa Lucía

La saturación que vive en estos momentos el Hospital de Santa Lucía, ante el aumento de ingresos por la gripe, hace que familiares y miembros de la Plataforma Salvemos el Rosell expresen su indignación por la falta de previsión por parte de Sanidad, para atender este tipo de situaciones, que se podrían evitar, según afirman, poniendo en marcha el hospital del Rosell al cien por cien.

Radio Cartagena hablaba con varios familiares de pacientes ingresados, quienes nos contaban que "los pasillos del Santa Lucía estaban llenos de camas".

Afirman que los pasillos se estaban utilizando como salas de pre ingreso, lo que conllevaba que no hubiera los enchufes necesarios para conectar las máquinas que proporcionan oxígeno a los pacientes, ni para las camas articuladas.

Además, denuncian la saturación que vive también el servicio de Atención al Paciente ante la avalancha de personas que quieren presentar sus quejas.

Radio Cartagena ha hablado con Gerencia del Area de Salud II de Cartagena desde donde se nos ha informado que la Región de Murcia, y el Área de Salud de Cartagena en particular, está enfrentándose este año a una campaña de gripe que en número de casos ya triplica el pico máximo del registro epidemiológico del pasado año en su primera semana y que, además a diferencia de otros años o a lo que es habitual, los casos de gripe no se están presentado de manera escalonada y progresiva sino que lo han hecho de golpe previéndose "una epidemia que no se conoce en diez años".

A pesar de ello, nos cuentan que se ha trabajado y se sigue trabajando para dar la mejor respuesta asistencial a los pacientes, poniendo a disposición de los mismos y según necesidades los distintos dispositivos como la U25 y la Unidad de Pre ingreso (en total se han abierto 62 camas, 28 de la U25 y 30 de la UPI y 4 de UCI con sus correspondientes profesionales: 75 contrataciones nuevas de personal de enfermería entre refuerzo y nuevas unidades).

"Se trabaja además agilizando al máximo el subproceso de altas y mejorar los tiempos para que se produzca el menor retraso para que los pacientes puedan ingresar en sus correspondientes unidades de hospitalización, y todo ello, manteniendo la actividad hospitalaria con normalidad, tanto quirúrgica como de consultas".

Gerencia del Area de Salud de Cartagena nos comenta tambien que "se trata de una circunstancia que se circunscribe a todos los hospitales nacionales y que trabajamos para mejorar y hacerlo lo mejor posible".