Paco Belmonte en la SER: "Estamos mirando una cesión de un portero sub23 de algún equipo de LFP "

El presidente del FC Cartagena ha hecho balance del año 2017 en 'SER Deportivos Cartagena'. Un año del que considera "notable" pese a que no se pudo conseguir un ascenso que, esta vez, le pide al 2018.

En cuanto a los fichajes, confirma que se están moviendo para traer un portero sub23, cedido hasta final de temporada desde algún filial, como los del Villarreal o Barça, o desde otro equipo de LFP. Se descarta por tanto la llegada de otro portero en propiedad, como Pol Ballesté, del que dice que es un perfil que no interesa. Confirmaba también que el Cartagena se está moviendo buscando un delantero centro, un extremo y un lateral derecho sub23, aunque no es seguro que lleguen los tres. Para él, incorporar un punta "no es una prioridad".

También hablaba sobre la cantera, y las necesidades que tiene de cara al futuro, que pasa principalmente por conseguir tener una ciudad deportiva propia.



La entrevista completa, aquí: