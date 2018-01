Borriana presenta un Contencioso-Administrativo contra la subasta del Arenal

El Ayuntamiento de Borriana, y en concreto la concejalía de Urbanismo del consistorio ha informado sobre la presentación de un recurso Contencioso-Administrativo para intentar paralizar la subasta que el Ministerio de Hacienda llevó adelante del cinco por ciento de los terrenos de la zona de la playa del Arenal. Y lo ha hecho después de conocer la resolución por parte del mismo Ministerio en la que desde el Gobierno central se utiliza como principal argumento “la información que en abril de 2015 hizo llegar el consistorio al Ministerio explicando que no existía ningún tipo de uso público de la zona del Arenal, y por lo tanto, hizo que el Ministerio interpretara dicha información como una carta blanca para poder subastar los terrenos en el momento que consideraran oportuno”, tal y como ha explicado el concejal de Urbanismo en Borriana, Bruno Arnandis, quien además ha añadido que “lo primero que nos sorprende es que la resolución llegue desde Madrid y no desde Castellón, cuando además, desde la Delegación de Patrimonio y Hacienda provincial se nos indicó hace a penas unas semanas que el consistorio había seguido todos los pasos necesarios y correctos para la paralización, por lo que es, como mínimo extraño, el interés suscitado en Madrid y la remisión de esta primera anulación de recurso por su parte”.

El mismo Arnandis ha querido explicar mediante la lectura literal del texto remitido por el Ministerio que “en cuanto a la existencia de servicios e instalaciones de titularidad municipal, éstos no se recogían en el certificado de situación urbanística emitido por el Ayuntamiento de Burriana el 23 de abril de 2015, a requerimiento de la Delegación de Economía y Hacienda, en la tramitación del procedimiento de enajenación que sobre la parcela, constando en el mismo que “la citada parcela catastral no se encuentra ocupada”. Así, ha querido puntualizar Arnandis, “la argumentación por la cuál el Ministerio entiende que no existe capacidad de recurso sobre la subasta, se basa en la información firmada en abril de 2015 por los responsables del equipo de gobierno dirigido por el Partido Popular, por la que se obvió que en la zona subastada existen varios servicios públicos municipales como los accesos a la zona de playa o las canalizaciones existentes en el subsuelo de dicho terreno”. De esta forma, el Ayuntamiento de Borriana entiende que “el error estuvo en no hacer constar dichos servicios públicos al Ministerio, precisamente una información que se hizo llegar apenas un mes antes de las nuevas elecciones municipales, con lo que entendemos que debemos presentar un Contencioso-Administrativo que definitivamente sirva para salir del problema en el que han metido al Ayuntamiento de Borriana tanto el anterior equipo de gobierno como el mismo Ministerio de Hacienda”.

REACCIÓN DEL PP

El PP de Burriana señala que el revés dado por el Ministerio de Hacienda al recurso que el pasado noviembre el PSPV decidió presentar por no pujar por 16.600 metros cuadrados de suelo en el Arenal “ha confirmado que al frente del Ayuntamiento de Burriana hay un partido incapaz de trabajar y carente de proyecto de ciudad”. El Estado advierte al PSPV que no tiene legitimidad quien nunca dio un paso para defender en subasta el patrimonio de Burriana “y eso es precisamente lo que seguimos sin entender, por qué dejaron que nuestra ciudad perdiera una joya como esta, incapaces de salir del despacho y trabajar”.

Juan Fuster, concejal y portavoz del PP en Burriana ha reconocido que “entristece que nuestra ciudad esté perdiendo patrimonio en manos de un pacto que conduce a la ciudad hacia el precipicio”. El recurso, “como ya advertimos en noviembre, era un intento de maquillaje que no tenía visos de prosperar, porque lamentablemente el PSPV ya había consumado el desastre al decidir no presentarse a la subasta”.

Para el PP “es grave que el partido que ocupa la alcaldía de Burriana mintiera a la ciudadanía asegurando, por boca de su concejal de Urbanismo que el suelo era municipal. El engaño se mantuvo cuando aseguraron que el terreno se iba a recuperar y ahora hemos podido comprobar que no era así”. Un suma y sigue, ha recordado el regidor, “que se alimentó cuando el PSPV aseguró que no podían acudir al préstamo y en realidad, tal y como reconocieron, sí podían hacerlo”.

“Lo que nunca hicieron”, ha lamentado Fuster, “es salir de su zona de confort, levantarse del sillón y salir del despacho para reivindicar la titularidad del suelo”. Algo que sí hizo la oposición acudiendo a los organismos competentes para conocer por qué motivo el PSPV había dejado perder 16.600 metros cuadrados en un entorno único de nuestra localidad.