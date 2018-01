El PSOE apuesta por no dejar pasar la oportunidad del gas en las Islas

Las oportunidades "son las que son" y hay que aprovecharlas. Bajo este paradigma Jorge González, secretario de Organización del PSOE en Canarias, estima que en el Archipiélago "no se puede descartar" la introducción del gas como paso intermedio a la consolidación de las energías renovables en las Islas. Ha pedido "compatibilizar" ambas realidades y "no mirar hacia otro lado". El número dos de los socialistas isleños ha explicado que le gustaría que la implantación 100% de las energías limpias fuese más rapida, pero ha asumido que los plazos son más lentos de lo que desearía. Por ello, es necesario "mantener la apuesta" por la entrada en vigor de las regasificadoras, como instalaciones que servirán para que en un futuro las renovables sean "la punta de la lanza" de la economía en la región.

Pensiones no contributivas

Además, González considera que el Ejecutivo canario debe implicarse, en cierta medida, en el pago de las pensiones, a pesar de que no es su competencia. Bajo su punto de vista, el Archipiélago podría poner en marcha herramientas, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, para ayudar a que las no contributivas, las más bajas de todo el Estado, sean más dignas. El secretario de Organización de los socialistas ha afirmado que el gobierno podría favorecer el día a día de los que viven en las Islas aprovechando el incremento presupuestario, de 1.000 milloes, aprobado para este año. Considera que "no se puede mirar hacia otro lado".