Urbex, lo abandonado como objetivo

A la fotografía no le quedan límites. Plataformas como Youtube e Instagram han incrementado nuevas formas de hacer fotografía gracias a la facilidad de repercutir en millones de usuarios de forma instantánea con sus historias y publicaciones permanentes.

Y es que lo que antes era para usuarios con alto nivel adquisitivo, ahora lo hace cualquiera. Una cámara de doscientos euros con un objetivo de cincuenta, entre navidades, becas y regalos de cumpleaños, hacen que un grupo de chicos o chicas se aventuren a realizar distinto tipo de fotografía sin ningún curso profesional, más que la de equivocarse y tutoriales en la red.

Ahí es donde vuela la imaginación. Los que se dedican a la fotografía de bodas, de arte, arquitectura o deportivas, entre otras, se suma ahora Urbex.

Urbex, que no es del todo nuevo como concepto, si parece extraño para la mayoría de personas que no conviven alrededor del mundo de fotográfico. Entrar a sitios en claro estado de abandono e incluso con riesgo de derrumbe es lo más característico. Donde parece que no había nada que ver, los autores de este tipo de fotografía

“Para mi, lo comparo siempre con mi afán de pequeño de abrir regalos, de eliminar el concepto de ‘sorpresa’ por descubrir ya. No me gustan las sorpresas pero si, la ansía por descubrir lo que parece misterioso o ‘siniestro’ para los demás. Donde encuentras paisajes, historias y registros que me levantan una sonrisa”

Este es el testimonio de Kaco, un chico de Córdoba que con un grupo de amigos (@xcl.tm en instagram) explica de las sensaciones que le motivan a introducirse en este mundo. Para él “la fotografía es solo un intento de reflejar el máximo esplendor de lo que vemos en cada lugar”, cuando se adentra en un hospital, escuela u otros lugares abandonados.

En su opinión cuenta que su preferencia son “sitios con espacios enormes, que empequeñecen a la persona” y que en la fotografía dan “una sensación de vértigo” al que lo ve.

Ricky es otro chico que le dedica su tiempo a la fotografía y a los vídeos con afán de “encontrar otro tipo de fotografía a lo que habitualmente se ve” harto de las mismas sugerencias que ofrecen las redes sociales una y otra vez. Culpa en España a una “cómoda comunidad de fotografía que le dedica su tiempo a sesiones de modelos con un objetivo común” que para él no refleja nada sobre la fotografía.

Un dato curioso que caracteriza a chicos o chicas como ellos que dedican su tiempo al ‘Urbex’ es que demandan a través de sus actos una “ley no escrita” que dice “no llevarse nada del lugar al que se adentran para respetar la originalidad del sitio”. Algo que para ellos, es una forma de respetar la historia y eliminar esa imagen que ellos dicen tener de “delincuentes”.

Su hashtag #FotógrafosNOdelincuentes ya se hizo tendencia con personajes famosos de esta temática que lo llevaron a promocionarlo.

