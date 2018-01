Carlos González: "Seguimos dispuestos a vender el club a León, si cumple las garantías de pago para hacer la operación"

El todavía máximo accionista del Córdoba, Carlos González, ha explicado los motivos que le llevaron a bloquear la operación de venta del club a Jesús León y Luis Oliver. González ha dejado claro que la puerta sigue abierta pero exige una garantías de pago, que según él, no se dieron como estaba acordado.Puedes escuchar la entrevista completa en Córdoba Hoy por Hoy, aquí.

González dejó la pelota en el tejado de León y Oliver, a pesar de que éstos explicaron en rueda de prensa que cumplieron con todo lo pactado el pasado 20 de diciembre.

El dueño de la entidad dejó claro que si no hay venta, está dispuesto a seguir en el club a pesar de que admitió que no ficharán en el mercado invernal. "No ficharemos porque no podemos. Tenemos sobrepasado el límite salarial en 1,2 millones. Para fichar tendrían que poner 5 millones de euros y yo estoy en venta", afirmó.

González, además, descartó la presunta venta de Guardiola así como la llegada de otras ofertas de compra del club.