Los Premios de Patrimonio Humano reconocen a vecinos insignes de Córdoba

Patrimonio Humano. Precisamente esto fue lo que no faltó ayer en un Teatro Góngora lleno hasta la bandera de cordobeses que querían ser testigos de cómo se les daba su merecido lugar a 12 paisanos en la VI edición de estos galardones.

Eran las 8 aproximadamente cuando Juana Pérez Girón, presidenta del Consejo de distrito Centro hizo su intervención. Le siguió Isabel Ambrosio, alcaldesa de la ciudad y, tras ésta, la dulce voz de Mariola Membrives sirvió de apertura al acto.

Después, las actrices Irene Lázaro y Belén Benítez presentaron a la primera galardonada de la noche. Matilde Cabello recibió el premio por su labor periodística, poética, como novelista y presentadora. “El premio es el reflejo del cariño", afirmó.

Después fue el turno de Jesús Padilla, quien es merecedor de dicho galardón por su preocupación por preservar, poner en valor y dar a conocer nuestro patrimonio histórico. No duda en afirmar que "pocas veces se reconoce el trabajo humilde y sencillo de gente que dedica parte de su vida a los demás".

Por su parte, Vicente Amigo, compositor y guitarrista flamenco lo recogía entre fuertes aplausos del público y reafirmaba que le sirve de “impulso para superarse”.

En esta misma línea, Rafaela Valenzuela, exdelegada de Cultura y actual técnico de cultura en el Ayuntamiento de Córdoba, siempre ha destacado por el empeño de acercar la cultura a quienes menos oportunidades tenían de disfrutar de ella. Recogió este premio, con el recuerdo de los que ya no están, como impulso para seguir mejorando la ciudad. Otros premiados de la noche fueron Bartolomé Olivares, que se implicó desde muy joven en movimientos ecologistas, la escritora Juana Castro “muy contenta” porque es un premio que “sale del pueblo”; o María Dolores Baena, directora del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, la abogada Aurora Genovés García, fiel defensora de los derechos de las mujeres que han sufrido y sufren el maltrato machista, José Choflé Miranda, cuya discapacidad provocada por el Síndrome de Down no le ha frenado en la realización de una vida normal y ser conocido en toda la ciudad.

Los premios reconocieron también la labor de Miguel Cabezas Morón, empresario de la restauración, y a Carmela Prats Sánchez, churrera de la Corredera, ya fallecida, y cuyo galardón fue recogido por su hijo Joaquín Salgado Prats.