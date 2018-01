Primera evaluación

Finalizada la primera vuelta de competición en esta LEB Oro 2.017/18, es hora de repasar y poner nota a los protagonistas del Leyma Coruña.

Jorge SANZ. A nivel estadístico es el mejor base de la liga, con 17’2 créditos de valoración por encuentro. Suma en todas las facetas y comete pocos errores. Sus porcentajes de tiro son buenos y ningún otro director de juego tiene un ratio asistencias/pérdidas de balón mejor (90 pases de canasta y sólo 19 pérdidas). Su defensa es aceptable y ayuda mucho en el rebote, sobre todo bajo su propio aro. Sin embargo, ha dejado con frecuencia la sensación de que los números no hacen honor a su rendimiento. En muchos momentos, no ha conseguido dar fluidez al juego ofensivo del equipo, abusando del bote. No suele asumir riesgos, lo que hace que el ataque del equipo naranja sea, muchas veces, previsible. A pesar de todo, se puede afirmar que ha estado a la altura de las expectativas o incluso por encima de ellas. Calificación: BIEN.

Zach MONAGHAN. Llegó (regresó) a Coruña para disputar la séptima jornada de liga. Su retorno supuso un soplo de aire fresco para el equipo naranja. Con Monaghan el Leyma tiene una marcha más, es más espontáneo y vertical. A pesar de que empezó jugando con cierta ansiedad, su velocidad, su desparpajo y sus rachas nos han hecho ganar ya algún partido. Está obligado a mejorar sus porcentajes desde la línea de personal. Calificación: BIEN.

Mike TORRES. Empezó la temporada obligado a desempeñar el rol de base suplente y pagó cara la novatada. Su escaso tino desde el perímetro le restó oportunidades y la posterior incorporación de Monaghan lo relegó a un papel residual en la rotación. En las últimas jornadas Aranzana le ha dado minutos en la recta final de un par de choques, lo que indica que su trabajo diario está siendo bueno y nos hace ser optimistas respecto a su aportación de cara al futuro. Esperemos que en la segunda vuelta pueda ofrecer un buen rendimiento como “revulsivo”. Calificación: INSUFICIENTE.

Trevor COONEY. Muchas esperanzas estaban depositadas en la figura del tirador de Delaware. Sus 11’6 puntos por partido se antojan pocos para un anotador de pedigrí. Cooney se está moviendo en un 40% de acierto en lanzamientos triples, lo que está muy bien, pero le está costando mucho encontrar situaciones cómodas de tiro. Está sufriendo estrechos y correosos marcajes que lo dejan extenuado y que muchas veces lo sacan del partido. Con todo, Cooney está ofreciendo una actitud loable, trabajando tanto en ataque como en defensa y vaciándose en cada partido. Calificación: SUFICIENTE.

Ángel HERNÁNDEZ. Le está costando al capitán cogerle el pulso a la competición. Ángel ha sido el principal perjudicado con el cambio de entrenador. Empezó la liga sin frescura y con muy poca confianza en si mismo, sin atreverse a asumir tiros cómodos y, lo que es peor, sin ser diferencial en su punto fuerte: la defensa. Poco a poco, se ha ido entonando, firmando algún partido correcto. A pesar de todo, no podemos estar satisfechos con su aportación, pues sabemos de su importancia en el grupo. Calificación: INSUFICIENTE.

Jonathan GILLING. Vital en la posición de alero, el danés empezó la temporada de manera brillante. Como era de esperar, a medida que la máquina se ha ido engrasando, su protagonismo ofensivo ha ido menguando, al mismo tiempo que otros compañeros cogían el tono, pero su contribución al equipo ha sido en todo momento fundamental. Gilling está destacando, por encima de todo, por su inteligencia sobre el parqué. No necesita asumir demasiados lanzamientos (destaca su 44’9% en triples) para anotar más de diez puntos por noche, carga el rebote ofensivo, ofrece buenos pases a sus compañeros, realiza una gran labor defensiva… En definitiva, el ex del Breogán está funcionando de pegamento para que el juego del equipo naranja no tenga demasiadas fisuras. Calificación. BIEN.

Dimitry FLIS. El ruso es el máximo anotador del Leyma Coruña con 12’1 puntos por encuentro. Sobre el papel son buenas cifras pero el aficionado coruñés, en general, no está contento. ¿Por qué? Porque el ya veterano jugador formado en la cantera del Joventut de Badalona está pecando de “amarrón”. El seguidor sabe, en cuanto el balón le llega a Flis, cómo va a acabar el ataque: se la acabará tirando. Su toma de decisiones es, casi siempre, equivocada. Además, en el debe del ruso cabe indicar su inconsistencia defensiva, sus graves lagunas para cerrar el rebote defensivo, su mala selección de tiro, su irregularidad… Me cuesta darle un aprobado pero lo cierto es que los días que ha estado entonado ha sido un jugador diferencial. Calificación: SUFICIENTE.

Jesse CHUKU. De menos a más. Después de deslumbrar en sus dos primeros partidos de pretemporada, el inglés pasó por un profundo bache de juego que minó su confianza. Su adaptación a la liga ha sido lenta pero poco a poco ha dado muestras del tipo de jugador que puede llegar a ser. Chuku pone el músculo en la parcela defensiva, juega con sobriedad, no se sale del guión con lanzamientos o decisiones que no le corresponden. A partir de esta solidez ha crecido también en el plano ofensivo y esperamos que su rendimiento siga yendo a más. Calificación. SUFICIENTE.

Edu HERNÁNDEZ-SONSECA. El veterano pívot madrileño no pasa por su mejor momento, problemas de espalda lastran su rendimiento. Está lento de movimientos, le falta explosividad, chispa, para sacar ventaja en situaciones de uno contra uno en el poste bajo o para defender cuando le atacan de cara. A pesar de todo, su presencia en cancha se hace notar por su experiencia, saber estar y capacidad de intimidación. Con Sonseca en el parqué el Leyma Coruña protege mejor su aro, cierra mejor su zona. Si consigue llegar en un buen momento de forma al final de temporada el Leyma Coruña tendrá mucho que decir en playoffs (si logra clasificarse, claro). Calificación: SUFICIENTE.

Sergio OLMOS. El alicantino llegó a la pretemporada en plena forma, mejor que nunca, pero problemas médicos y de lesiones le apartaron de las canchas y le impidieron trabajar con sus compañeros. Así que empezó el curso con pocos entrenamientos y con el ritmo completamente cortado, entrando de manera progresiva en la rotación. Sus menos de 17 minutos por partido evidencian sus problemas físicos, ya que partía como pívot titular. La llegada de Monaghan, con el que siempre se ha entendido muy bien en la cancha, también le ha favorecido y ya en los últimos partidos ha estado cerca de su mejor versión. Seguro que en la segunda vuelta volverá por sus fueros y será piedra angular del equipo coruñés. Calificación: SUFICIENTE.

Con ficha en el equipo EBA, donde son puntales del Leyma, Pablo FERREIRO y Larry ABIA acuden convocados con el primer equipo cada semana pero no cuentan con la confianza de Gustavo Aranzana. A pesar de todo, la situación de uno y otro jugador debe interpretarse de manera diferente: el lucense ha disputado algo más de 36 minutos de juego en LEB Oro en la primera vuelta y sigue con naturalidad su progresión; el valenciano, por su parte, acumula solamente 46 minutos de competición, lo que supone un notorio paso atrás en su carrera. SIN CALIFICAR.

Entrenador. Gustavo ARANZANA. Dadas las circunstancias vividas el pasado verano y muchas veces comentadas, resulta inevitable hacer una comparación con Tito Díaz, una comparación en la que el vallisoletano, por el momento, sale perdiendo. En su regreso a España, Aranzana cogió a un Leyma Coruña con grandes ambiciones y una plantilla completa y aparentemente compensada (ya hablé al comienzo del curso de la necesidad de incorporar un exterior creativo y con capacidad de generarse sus propios tiros, carencia solventada con el fichaje de Monaghan), con jugadores expertos y contrastados que debían asegurar la competitividad del grupo desde la jornada uno. Empero, el equipo tuvo un arranque titubeante, le costó asimilar los nuevos sistemas, conjuntarse, ganar partidos “ganables”, conectar con la grada. El técnico castellano, a la vista de que los resultados no acompañaban, cambió sus rotaciones, dando toda la responsabilidad a los jugadores veteranos y relegando a los escasos minutos de la basura a Mike Torres, Larry Abia y Pablo Ferreiro. Con ello y con la llegada de Monaghan el equipo mejoró su juego y sus resultados, logrando incluso una esperanzadora racha de cuatro victorias consecutivas, pero un balance de 8 victorias y 9 derrotas se antoja exiguo a la vista de los nombres que el club puso a su disposición. Calificación: SUFICIENTE.

Habréis advertido que no he otorgado el notable (ni mucho menos el sobresaliente) a ninguno de los actores de este Leyma Coruña. Y no es que yo sea un profesor duro, sino que considero que el equipo ha rendido por debajo de lo esperado y que no puedo otorgar notas elevadas si no se alcanzan los objetivos globales. Por ese motivo, la nota global del equipo es de APROBADO CONDICIONADO a que en la segunda vuelta el equipo afiance su estilo de juego y adquiera la regularidad necesaria para acceder a las eliminatorias de playoff por el ascenso (objetivo irrenunciable) en la posición más ventajosa posible.