La dependencia del móvil y los contenidos sexuales y violentos

El aburrimiento es un estado de la infancia. De la infancia analógica, de la infancia de las tardes libres y el tiempo lento. Es un estado en peligro de extinción en medio de la competitividad y la eficiencia que preside esta sociedad de la que nos hemos dotado. Es un estado en peligro gracias a un elemento imprescindible en nuestra vida y la de muchos de nuestros hijos, el móvil y la tablet, las nuevas tecnologías, las consolas, el acceso a internet. La asociación ciudadana de lucha contra la droga, ACLAD, ha hecho balance de sus actividades sobre el peligro de la adicción al móvil y a las redes sociales desarrolladas este año en A Coruña, que seguirán en 2018 en los centros cívicos. Y advierten: el 90 por ciento de la población de A Coruña y área usa internet a diario, es una herramienta más, pero hay que vigilar que por esa actividad se dejen de hacer otras cosas, leer, deporte, salir con los amigos. Sobre todo en los jóvenes. Señalan también que al menos la mitad de los niños están expuestos a contenidos violentos y un 33 por ciento a vídeos de contenido sexual. Y pide que se controle, que no se considere normal lo que no lo es. Hay que educar a los niños y jóvenes para que sean sus familias y ellos los que organicen sus horarios y sus actividades, no el entorno digital. Un mundo que absorbe como nunca otro en la historia humana. Mientras miramos a la pantalla pasa la vida y nos olvidamos de aquellas tardes de pereza que nos enseñaron a valorar el tiempo.

Hay mil historias que contar. Ésta es una.