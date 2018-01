Objetivo: sacrificio cero en la nueva ley de bienestar animal

Hoy entra en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal de la Xunta de Galicia que regirá la situación y su trato a partir de ahora. La norma incide fundamentalmente en el sacrificio cero y la lucha contra el abandono. El Ayuntamiento de A Coruña lleva preparando su adaptación desde hace dos años con campañas de adopción, de identificación con microchip o con el control de las colonias felinas. La concesionaria de la perrera, no obstante, continúa realizando estos sacrificios. La eutanasia está contemplada como válida dentro de la nueva norma autonómica.

A partir de ahora se incrementan las multas por sacrificio, que pueden ascender hasta los 30.000 euros, y por no llevar microchip. La ley, que llevaba obsoleta desde el 93, también considera maltrato el psicológico, el no mantener al animal en adecuadas condiciones o no proporcionarles la comida necesaria.

La norma autonómica recoge las casas de acogida como elemento intermedio y prohíbe el uso de animales salvajes en los circos. El gobierno local pide a la Xunta un mayor control sobre las ventas ilegales de animales.