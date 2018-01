Los críticos del PP se quedan

Al final la sangre no llegó al río en la reunión de los críticos del PP, por lo menos por ahora. Los afines al alcalde de Porcuna y líder de los críticos, Miguel Moreno, ya han tomado una decisión en la reunión que se produjo este miércoles por la noche en Quesada, donde se preguntó a sus miembros la conveniencia o no de abandonar el partido y fundar uno nuevo, entre otras opciones. Reunión, que se preveía cumbre, de los críticos del PP y que acabó con un acuerdo de entendimiento.

'Jaén adelante', la corriente crítica del PP jiennense, finalmente ha decidido quedarse en el PP abogando por "un acuerdo digno y honroso que permita la convivencia pacífica". Eso sí, advierten que, de no darse un entendimiento "factible", estudiarán "las salidas políticas" que tienen a nivel provincial y local.

"No ha habido dejadez en las funciones públicas", según aseguran de su propia labor los críticos, que también señalaron tras la reunión que la situación que vive el Partido Popular de Jaén lo hace a todas luces ingobernable ya que, consideran, "no representa a las sensibilidades que concurrieron al pasado Congreso Provincial" con el que, recordamos, no están de acuerdo.

Creen que esta situación puede haber creado un "daño irreparable en el partido a todos los niveles" y reclaman "actuaciones por parte de los órganos directivos, tanto regional como provincial, encaminadas a solventar una situación que tiene una repercusión tan importante".

Una última cuestión, quizás la más importante, en la que inciden los críticos del PP es la prioridad de "establecer un marco de convivencia regido por acuerdos políticos que reconduzcan esta situación". "De no darse un entendimiento, que vemos factible, estudiaremos cuales son las salidas políticas de nuestro movimiento a nivel provincial y local", ha finalizado Moreno.