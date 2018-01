"Gracias y hasta pronto"

Luis Lahera Gago 'Biri' se despedía de la afición del Xerez DFC “triste y agradecido” por estos cuatro años en el equipo azulino. Para el jerezano, “ha sido un enorme placer haber formado parte de este equipo, he sido muy feliz y espero algún día volver, no sé si de jugador o desempeñando otra función”, mantenía emocionado en la Cadena SER.

Se marcha agradecido por el trato que ha recibido de todos los técnicos estas cuatro temporadas de los que se queda, sin duda, “con el día de la presentación en Chapín, estuve muy emocionado, me acompañó mi familia y nunca olvidaré las muestras de cariño y afecto que recibí”.

Lo suyo no es un adiós, “es un hasta luego y lo único que ahora quiero es que este equipo ascienda, no tengo dudas de que eso ocurrirá, confío plenamente en mis compañeros, en el trabajo de la dirección deportiva y el cuerpo técnico y está claro que el Xerez va a ascender".

A Biri le hubiera gustado continuar, pero “hay otras cosas que hay que mirar, tengo familia, ahora estaba sin trabajo y la oferta económica de Los Barrios no la podía rechazar, ya tengo una edad y eso también cuenta. No sé cuánto me quedará aún de fútbol, si será mi último año y está claro que lo tengo que aprovechar”.