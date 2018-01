Costoya:"Al día de hoy no me cierro ninguna puerta"

La renovación de Alex Costoya es prioritaria para el ABANCA Ademar. La directiva marista quiere que el lateral asturiano sea el buque insignia del nuevo proyecto deportivo y por eso está dispuesto a darle un contrato para las tres próximas temporadas.

Mientras tanto el jugador, que ya se ha incorporado a los entrenamientos, prefiere ir con calma a la hora de planificar su futuro aunque si reconoce que se ha producido la primera toma de contacto con el equipo marista:"Mantuve una conversación con el Vicepresidente Carlos Cabero hace un mes. Ellos me manifestaron el interés en que renovara. Estamos a la espera de que llegue la oferta concreta para poder valorar".

Con 82 goles Alex Costoya es el máximo goleador del ABANCA Ademar. Está claro que al lateral asturiano no le van a faltar ofertas de España y del extranjero. El asturiano no se quiere cerrar ninguna puerta y no se limita al Ademar o al extranjero. La posibilidad de jugar en otro equipo de la Liga Asobal también queda abierta si la oferta fuera interesante:" Al fin y al cabo lo que le gusta al deportista es sentirse valorado. Para mí es un orgullo vestir la camiseta del Ademar pero al día de hoy no cierro puertas a nadie. No solo barajo jugar en León o en el extranjero".

Alex Costoya también valoraba de forma positiva la primera vuelta del campeonato y reconocía que el vestuario tiene muchas esperaznzas depositadas en el segundo tramo de la liga:"Todos hubiésemos esta primera vuelta y estar a un punto de la segunda posición pero también hay que analizar los fallos que hemos tenido en casa. Para nosotros es un regalo jugar una eliminatoria de Liga de Campeones contra un equipo como el Montpellier"