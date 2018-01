El gobierno reduce el oxígeno a la sanidad pública

Tal vez los incesantes recortes son absolutamente deliberados. Quizá no es casual que el 33% del gasto sanitario nacional se realice en el sector privado. Acaso la falta de profesionales sanitarios en los centros públicos, es lo programado para convertir a los usuarios en clientes de las empresas privadas. De acuerdo con los síntomas, podría tratarse de una enfermedad creada en los despachos administrativos, bastante silente, pero de consecuencias letales. La patología presenta como nota llamativa y, entre otros marcadores, un claro déficit de personal que se traduce en la imposibilidad de atender con normalidad a los pacientes. Esta situación parece planificada y organizada por los gobiernos vigentes, con la complicidad, prácticamente unánime, de la oposición.

Instalaciones actuales del Centro de Salud de José Aguado (León) / Cadena SER

La ausencia de expertos, en todas sus categorías, convierte en inútiles las instalaciones y sus medios. La “cartera de servicios” que ofrece el SACYL, se desarrolla en consultas, quirófanos, salas de radiología, etc., pero nada puede ser utilizado si no hay administrativos, médicos, auxiliares, enfermeros… Todos los indicios parecen dirigirse hacia intereses exclusivamente económicos, y en ese ámbito no hay límites. Lo que no es una hipótesis, es la falta de educación de los responsables de la Consejería de Sanidad, invitados a participar en la entrevista y de los que no hemos recibido respuesta alguna. Eso sí, al día siguiente, el consejero convocó a los medios de comunicación para contar que mejoraban mucho las listas de espera....