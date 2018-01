Los populares valoran el 2017 como un año perdido para Benissa

El Partido Popular de Benissa también ha hecho balance del primer año del tripartito en el gobierno local. Los populares han utilizado las redes sociales para asegurar que este ha sido un año desaprovechado, donde un nuevo equipo de gobierno formado por tres grupos políticos y con el respaldo de un cuarto concejal tomó las riendas del Ayuntamiento de Benissa, apartándoles de la alcaldía, a pesar de ser ellos, agregan, el partido ganador de las elecciones municipales.

Este ha sido un año, insiste el portavoz popular, Arturo Poquet, perdido. Al tiempo que lamenta la irresponsabilidad de los que provocaron un cambio de gobierno a mitad de legislatura. Los populares celebran el primer cumpleaños del nuevo ejecutivo, sin fiestas, regalos ni tarta. Sólo, agregan, con un tirón de orejas a los responsables de que Benissa continúe con unos presupuestos prorrogados desde el 2016.

También reprochan al ejecutivo el no haber impulsado la redacción del Plan General, de perder subvenciones, de paralizar la gestión municipal, de adjudicar contratos a dedo, de no consensuar sus decisiones políticas, de solicitar ayudas para inmediatamente desistir de las mismas, de no realizar inversiones, de cerrar el retén de la policía local, de convocar comisiones y plenos carentes de contenido, de quitar productividades a los empleados municipales, y de no dinamizar el sector asociativo.

Esta es la larga lista de reproches, que los populares han hecho pública y que agregan podría continuar con otra serie de despropósitos de las que han tenido que ser testigos, desde la oposición. A pesar de todo, Poquet, recuerda al gobierno que sigue en minoría y cierra su balance abriendo la puerta a un trabajo conjunto para el beneficio de todos los benisseros.