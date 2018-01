Piden ampliar seis meses más la investigación por el doble crimen del Cash Record en Lugo

Las familias de los dos asesinados en el conocido como doble crimen del Cash Record, en Lugo, han anunciado que van a pedir que se amplíe seis meses más la investigación, luego de expirar la anterior prórroga el pasado seis de diciembre.

El reponedor Estebán Carballedo y la cajera Elena López fueron acribillados a balazos un lejano ya 30 de abril de 1994, y sus cuerpos fueron hallados por la hermana de Elena, Isabel López que llegó a protagonizar una huelga de hambre para que se reabriera la investigación que lleva el juzgado de primera instancia número uno. En el asalto, el autor o autores se llevaron un botín de cinco millones de pesetas (30 mil euros).

Isabel López ha avanzado que han pedido “una nueva ampliación”, si bien lamenta que aún no hayan obtenido respuesta por parte del juzgado sobre esta nueva prórroga. Además se ha quejado que de la última ampliación, de seis meses hasta el seis de diciembre, “no” han tenido noticias “de que se haya hecho algo”. “No sabemos si están pensando en archivar la causa por cansancio o que van a hacer”, protesta.

Sea como sea advierte que las familias de las dos víctimas van a “seguir insistiendo”. “Queremos que nos den algún tipo de respuesta. Se echan la culpa unos a los otros, la jueza a la fiscalía y la fiscalía no nos contesta nada”, ha criticado.

Isabel no descarta volver a protagonizar otra huelga de hambre, con el fin de que se dinamice una investigación que llegó a tener como imputado a un antiguo hostelero de la ciudad de Lugo que ahora reside en Burgos.

“Estoy pensando en hacer alguna cosa para que nos den respuesta. Luego que no se lleven las manos a la cabeza. Voy a seguir luchando para que se sepa algo, yo creo que se pueden conocer cosas”, avisa finalmente esta mujer que logró en su día que este caso no prescribiera, tras veinte años, y se reactivara una investigación que no quiere que vuelva a caer “en el olvido”.