El Cafés Candelas Breogán convertirá la final de la Copa Princesa en una fiesta durante toda la tarde

EL Cafés Candelas CB Breogán quiere convertir la final de Copa Princesa ante el ICL Manresa en una fiesta del baloncesto. El partido se disputará finalmente el sábado 3 a las 20:45 en el Pazo dos Deportes, y será retransmitido por Teledeporte. Más allá del encuentro, habrá una fanzone a partir de las 5 de la tarde para convertir el partido en un espectáculo más allá de lo que pase en la cancha.

El presidente Suso Lázare ha apuntado que "queremos que sea una fiesta del baloncesto y del breoganismo, que la ilusión que se está generando salga a lucir ese día, un día especial". "No va a ser un partido entre dos históricos, va a ser más. Habrá conciertos, actuaciones de DJs, magos, hinchables, tiendas de los patrocinadores y distintas actividades", apuntó el máximo responsable breoganista.

El club pondrá a la venta entradas para socios y no socios. Las de los socios tendrán un precio de 12 euros los adultos y 8 los jóvenes menores de 18 años. Los no socios tendrán un precio de 18 euros adulto y 12 los jóvenes. Los abonados breoganistas tendrán del 17 de enero al 25 trato preferente para reservar su asiento habitual. Los no socios y socios que quieran adquirir otras entradas distintas de las de los asientos reservados de los socios podrán comprarlas ya a partir del 17.

A partir del día 25 las localidades que estén libres serán para todo el mundo. Los socios podrán comprar las entradas que quieran a partir del día 17 a 12 euros si son para adultos acompañentes o a 8 euros si son para niños. Se pondrán a la venta 5.200 localidades, de las cuales 800 serán para aficionados que se desplacen desde Manresa. Además, solicitarán permiso a la Federación Española de Baloncesto para instalar sillas portátiles a pie de pista. Con cada entrada se regalará una camiseta celeste conmemorativa del evento.

"Queremos que el socio se sienta beneficiado y que pueda invitar a la gente a venir a nuestra fiesta", apunta Lázare, quien declaró que todo esto se hace "con la idea de que la gente que venga nueva se sume y se haga socia".

Sobre la masa social, Lázare apuntó que "tenemos ya más de 2.900 socios. En la campaña de navidad ha funcionado muy bien el abono de segunda vuelta. Estoy contento por las cifras. Para ser sincero, pensé que llegaríamos a 3.000 personas con más facilidad, pero es para estar contento y orgulloso de la gente que viene".

El presidente breoganista también aprovechó para salir en defensa de la afición celeste tras su desplazamiento a Oviedo después de las críticas vertidas desde un sector del público local. "Me siento orgulloso y satisfecho con cada uno de los desplazamientos de la marea celeste. Somos la mejor afición de largo de la LEB Oro, y creo que una de las mejores del baloncesto español".

Situación de Matt Stainbrook

Sobre la situación de Matt Stainbrook, Lázare apuntó que el club funciona con la legalidad española. Explicó que cuando viene un jugador extranjero, el CSD tiene que autorizar a extranjería el visado de trabajo. Mientras esto no ocurre el CSD permite tramitar la ficha del jugador.

Desde una vez que el CSD dice que puede jugar y es apto para tramitar la visa de trabajo, tiene que ir a su consulado a hacerla. Así, de esta forma, estando aquí, el CSD autorizó a la ficha, y tenía un tiempo para abandonar el país y conseguir la visa definitiva. Podía hacerlo al comienzo de temporada "pero corríamos el riesgo de que no se solucionasen las cosas allí y no pudiese venir. Así, ha venido y tras obtener la ficha, pudimos decidir cuando iba", apuntó Lázare, que afirmó que "el jugador y los jugadores del Breogán están con la legalidad española, como no podía ser de otra forma".

En relación a los plazos, Lázare recordó que Stainbrook tenía cita con el consulado el lunes que viene, pero otros trámites que tenía que hacer allí para obterner la visa, han llevado un tiempo hacerlos. Esos trámites ya están realizados y finalmente será este viernes cuando tenga cita en el consulado de Chicago. "Sería una catástrofe no estar para el partido de Valladolid", apuntó.

Buena marcha deportiva

Suso Lázare destacó que a nivel deportivo "la primera parte de la liga ha sido muy buena, y las espectativas que teníamos en septiembre se han cumplido sobradamente". Pensar que a estas alturas de la liga tenemos dos victorias de margen, "nos da un margen de confianza y de ilusión para intentar hacer algo importante este año", finalizó Lázare.