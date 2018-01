Elady renueva en el Real Murcia hasta 2020: "Quería seguir, nunca pensé en irme"

Elady Zorrilla seguirá en el Real Murcia hasta 2020. Al menos ese es el contrato que ha firmado el polivalente futbolista ofensivo grana tras recibir las llamadas de clubes de Segunda y alguno del extranjero. El jienense reconoció que "siempre mostré mi deseo de renovar aquí. Agradezco el esfuerzo del Real Murcia por firmarme hasta 2020. Le transmití a Deseado que estaba muy a gusto en la ciudad y el club, nunca llegué a plantearme ir a otro club".

Comentó Elady cómo fue su progresión, "al principio me pesaba la presión, no sé por qué. Miraba a la grada y no me sentía como el futbolista que soy hoy. Me siento más importante ahora", y también de sus planes de futuro, ligados al Real Murcia: "Lo único que pasa por mi cabeza es ascender, y si no es este año lo intentaremos al año siguiente. Caí de pie con esta afición, que se volcó conmigo incluso en mis primeros partidos. Sé de donde vengo, hace dos años jugaba en césped artificial con 200 personas en la grada y seguiré siendo igual".

Una renovación que se anunció durante la presentación de Pedro Gómez Carmona, nuevo director de fútbol del Real Murcia, que reconoció que Mauricio García De la Vega se reunió con Iván Alonso, tal y como avanzó Radio Murcia.es Se mostró satisfecho con la plantilla actual confeccionada con Deseado y en su discurso de presentación habló de los retos a llevar a cabo para lograr un Real Murcia ganador.