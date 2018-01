Un año más. Parece que no pasa el tiempo. “Ayer, nevó. No sé si se habían dado cuenta ustedes, porque la ministra Álvarez es la única que no se ha dado cuenta”. Peste lanzada por M. Rajoy hace unos años, a raíz de un colapso circulatorio con 4.000 vehículos arrestados en la ratonera del caos. Espacio de Castilla y León en la AP-6, antes denominada A-6, desde Adanero hasta el túnel del Guadarrama. Casi siempre la misma autopista y en el mismo lugar. El animal es el hombre que tropieza en la misma autopista. 10 centímetros de nieve y a pagar el peaje del necio. Ya vale la broma.

Era el retorno y estaban varias familias palentinas que se incorporaban a su ratonera. Llamaban a ver si podíamos hacer algo desde aquí. Pero a esa hora, la una de la madrugada, están cerrados hasta los centros de rogativas. Claro, que de haber sabido que el exdirector general de tráfico, espero que a esta hora ya lo sea, dirigía todo el tráfico desde la hornilla de su casa, en Sevilla, con un canuto digital, pues le hubiésemos llamado, no sé qué, pero algo le hubiéramos llamado, seguro. Para que se lo comunicara al exministro reprobado D. Zoido, que lloraba en la tribuna de personalidades del estadio de futbol porque su “apestoso” rival les ganaba. Mientras, niños y viejos se lo vivían aislados en la ratonera.

Quien no haya tenido esa experiencia no sabe bien la angustia que puede llegar a generarse en la oscuridad de la noche, las horas que pasan, nadie aparece, la luz del coche de al lado es un espectro y uno se carga de incertidumbre sobre su futuro, que trata de calmar pensando que en pleno siglo XXI, en una autopista de peaje, adjudicada fraudulentamente, y con cantidad de vehículos en la misma ratonera es imposible. Pero, siguen las horas y surge la duda del combustible, bajaré un poco las luces para mantener la calefacción y uno se crece para calmar a los acompañantes hasta cantando para ahuyentar la angustia…intenta ponerse en marcha, patina y de paso sacude al de al lado. Se apelotonan. ¿Dónde están las quitanieves? Es que no pueden pasar porque la carretera está bloqueada. Una odisea en la que uno se pregunta:

¿Es tan difícil prevenir?¿Esparcir la sal antes de empezar a nevar? ¿Impedir el tránsito a vehículos no preparados? O es que las concesionarias han despedido al 37% de la plantilla para ahorrar y no les llega ni con el rescate milmillonario de las autopistas de Aznar para forrarse? ¿O que han disminuido los dispositivos de tráfico y policía en más de 10.000 desde que M. Rajoy está en la Moncloa? Y en aquellos países donde la nieve es permanente durante varios meses y han aprendido hasta a hacerla rentable, ¿cómo lo hacen? ¿Son más listos que nosotros?

Uuuy la de preguntas. Jugaremos a despistar y eludir responsabilidades. ¿Concesionaria? ¿Exdirector de la DGT? ¿Ministro de Fomento? ¿O de Interior? ¡Qué tropa! Estos son los recortes, amigos. Porque parece que algunos todavía no se han enterado. Solo nos falta echar la culpa a la climatología, porque nieva en invierno o al lucero del alba. Que, si no se lo hubieran llevado crudo, habría dinero para montar un despacho al exdirector de tráfico, al lado del piso aquel famoso de antaño y regalarle a Zoido un móvil para dar órdenes desde el campo de futbol y a los de las concesionarias de Iberpistas comprarles un rascador de bajos, para que no se les acumule la nieve.

Esto va a ser como lo de las gastroenteritis en las residencias de ancianos palentinas, que dicen los medios de comunicación. ¡Que no. ¡Que ya vale! Que los lunes no hay que desactivar la alerta. Que estas personas, 50 no es un caso aislado, tributan y pagan para no tener que estar angustiados de si como o descomo. Que si un brote…, pues podía ser una constante, mire usted. Más disculpas que en el caso anterior. ¿El servicio territorial de sanidad se pone en marcha…estaba también de vacaciones? Lo lógico es un operativo permanente, estudiando, inspeccionando, previniendo para no tener que poner medidas “inoportunas”, por no haber puesto las oportunas previamente. Las encuestas epidemiológicas se realizan antes y después, no cuando media población de la residencia se está ajando y no sabe por qué. Ah, sí. Es por D.Virus, el del mercado, D. Virus de la consejería de sanidad, de la inspección. D. Virus de los Recortes. Pero no se preocupe que le haremos otro hospital para que evacúe en mármol de Carrara. Usted se lo merece. Ellos, no. (A cagar a la vía, pero esto no lo digas).