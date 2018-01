Bronca parlamentaria

La presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, ha protagonizado un rifi rafe con varios parlamentarios forales por el uso del turno de palabra que ha acabado con la expulsión de la portavoz del PPN, Ana Beltrán, y su posterior readmisión.

Durante el desarrollo del punto 15 este punto, (consistente en una pregunta de UPN al consejero de Salud sobre el "colapso" de urgencias pediátricas en el doctor San Martín) la presidenta del Parlamento ha llamado al orden dos veces al parlamentario de UPN Sergio Sayas por tomar la palabra cuando no le correspondía. Ainhoa Aznárez ha afirmado que algunos grupos piensan que el pleno es "un circo permanentemente cada jueves", ante lo que el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha exigido a la presidenta del Parlamento que mostrara "un poquito respeto". "Circo el que ustedes montan un día sí y otro también", le ha dicho el parlamentario regionalista.

A continuación, la presidenta del Parlamento ha pasado al punto número 16 del pleno, anunciando que iba a dar lectura en euskera a la iniciativa presentada por el PPN, recordándole que lee una pregunta en euskera y otra en castellano, un comentario por el que la portavoz 'popular' Ana Beltrán ha mostrado su enfado, tomando la palabra para decir que "se nos falta al respeto".

En ese momento, Ainhoa Aznárez ha expulsado a Beltrán del pleno, ante lo que la portavoz 'popular' ha respondido: "Pues no me voy a ir porque me lo tiene que pedir tres veces. Cumpla el reglamento por una vez".

Tras un receso de diez minutos, la presidenta del Parlamento ha retomado la sesión señalando que, "como es año nuevo y ha habido felices fiestas, este es mi regalo a la señora Beltrán y no la voy a expulsar".