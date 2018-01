Reacciones ante el tuit de la Policía Foral sobre Amaia Romero, concursante de OT

La Policía Foral envió un tuit este martes referente a Amaia Romero, en el que decía que es "rojilla... es navarra... guapa, simpática, natural, canta bien... no sería un mal fichaje como imagen de Policía Foral", un mensaje que ha sido considerado machista por un sector de la sociedad navarra, lo que ha motivado que la Policía lo haya retirada de la red social.

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado que es "procedente y razonable" la retirada de un tuit de la Policía Foral sobre Amaia Romero, concursante de Operación Triunfo, "cuando algo ha molestado de esa manera a una parte de la sociedad".

En este sentido, Barkos ha señalado que el tuit "seguramente no fue estrictamente oportuno y extremamente cuidadoso en la expresión, pero tampoco creo que hubiera una vocación de desprecio, machista, hacia una mujer que yo creo que en toda la sociedad navarra concita una enorme simpatía". Y ha señalado que "en cualquier caso si no se acertó, y quizás no se acertó del todo, lo razonable es retirarlo".