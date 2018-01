Fisac: "Contra Obradoiro veremos si queremos algo más"

Porfi Fisac, con la baja de Joan Pardina, recien operado, prepara la visita a la cancha de Obradoiro, donde busca la séptima victoria de la temporada, contra un equipo que se juega sus últimas opciones de estar en la Copa.

-Compóstela. "Es un pabellon donde gusta jugar porque siempre está lleno pero debemos seguir por el camino de una buena defensa hay que intentarlo con todas nuestra fuerzas es una partido para saber nuestra competitividad hasta donde llega".

-Pide atención. "Cuando vienes de un triunfo así, si nos equivocamos es peligroso pero si no lo hacemos, es un partido importante. En navidades hay que hacer las cosas también bien pero esta cancha es muy difícil y no hay que equivocarse por lo que el grado de competitividad debe ser mayor que la semana pasada".

-Copa. "No, no me pasa por la cabeza pensar en alguna cosa decesas ellos si que si ganan tienen opciones de meterse en la copa".

-Qué da ganar en Galicia. "Vivir con tranquilidad en el inicio de la segunda vuelta con visitas importantes como la del Betis. Esa tranquilidad y poso que siempre se necesita en una temporada".

-Pies en el suelo. "No podemos engañarnos sólo hay un objetivo pero sin ciertos partidos en los que tú ganas y haces daño al rival y eso te debe llevar a ser más competivos de lo que somos y demostrar que somos capaces de ganar también en estos partidos".

-Debuts gipuzkoanos en ACB. "Es un trabajo del Easo de hace muchos años, pero de Gipuzkoa también, y es importante que haya un convenio con todos los clubes para que realmente haya un poco de seguimiento de los jugadores con un orden y un espacio, y si alguno está para jugar en ACB que lo haga con la idea de hacerlo bien".

-Mucha rotación. “Estamos puteando un poco a Norel y no le dejamos jugar más de 20 minutos, pero La Liga es muy larga. Porque si tema me preocupa mucho porque creo que debe hacer un trabajo médico para terminar la temporada muy bien".

-Quiere un escolta. “El equipo necesita un pequeño punch y veremos cuando se puede dar. El club también lo busca. Al equipo le vendría bien y estamos Justos, porque el nivel está ahí y debemos seguirlo".

-Qué es mejor para el GBC. “Lo más importante es que ellos van a salir realmente heridos y que nosotros tn vamos un carácter competitivo ganador y en este partido se trata de ver si mi jugadores quieren algo más, pero podemos en ambos estar en partido. Me da miedo su poder de anotación exterior y dentro están francamente bien. Es uno de los entrenadores que esta en ACB porque se lo ha ganado desde el primer día. Lo que tiene mancho es suyo. Se lo ha ganado el solo y hay que alabar el trabajo que hace",