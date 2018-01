Diego Llorente: "No podemos tirar nuestro estilo por la borda"

Es complicado que Diego Llorente pierda su habitual pose tranquila. Lleva con paciencia las críticas a la Real Sociedad por los últimos resultados, y muestra un discurso positivo, todo lo que se puede cuando se recibe en Anoeta a un Barça que no saber lo que es perder esta temporada.

-¿Con ganas de resarcirse de la derrota de Butarque?

Sí, claro. El otro día no estuvimos fino y no empezamos con buen pie el año. Pero es un gran partido delante de la afición para terminar la primera vuelta, y queremos lograr una victoria para empezar una buena racha.

-¿Le ha dado muchas vueltas al partido de Leganés?

Sí. Porque tanto a nivel colectivo como individual, siempre hacemos reflexión de cada partido, y en eso estamos, intentando potenciar cada día nuestras virtudes.

-¿Es el Barça la mejor medicina para una Real con dudas?

Bueno, el Barça ahora es el equipo más regular de la Liga, pero la Real en el pasado ha demostrado que es muy difícil de batir en Anoeta para el Barça, y esperemos que siga así este domingo.

-¿El que tenga el balón tendrá mucho ganado?

Tenemos muchos puntos en común con el estilo del Barcelona, y en estos partidos se los lleva quien preste más atención a los detalles y cometa menos fallos.

-¿Cómo llevan las críticas?

Cuando no ganas, es evidente que debes encajarlas, es lo que tiene este deporte, pero nosotros nos centramos en el día a día, aislarnos de todo lo que se dice fuera y en dar lo mejor de nosotros para llevar todo el trabajo de la semana al partido.

-¿Y a Eusebio cómo le ve?

Bien, bien. Esta derrota contra el Leganés no gustó a nadie, pero creo que no hay que darle vueltas al pasado, corregir los errores contra el Barcelona y no mirar atrás.

-No es buena señal que empiecen a sonar nombres para sustituir al entrenador...

Nombres salen en este equipo, y en todos. Pero eso no nos importa. Somos una piña en el vestuario, no hacemos caso a las noticias que puesan salir y estamos a muerte con él, porque si miramos atrás, la Real estaba más arriba y gran parte del mérito lo tiene el míster.

-¿Le parecen justas todas esas críticas al entrenador?

No. Ni cuando se centran en un jugador concreto, ni en el mister, es justo. Porque es un deporte colectivo y todos tenemos nuestra parte de culpa. Tenemos que hacer reflexión individual en casa y en el entrenamiento hablar lo máximo posible para salir cuando antes de esta situación.

-¿Le ve cambiando a Eusebio algo de su estilo?

No. A poco que veas los partidos, el estilo sigue igual, los rivales es verdad que intentan contrarrestar ese estilo de forma marcada, pero todavía tiene muchas virtudes como para tirarlo todo por la borda, hay que seguir confiando, queda una segunda vuelta entera y esperamos ser más regulares.

-¿Qué está fallando para que ese estilo no de sus frutos?

No hay una razón única. Cada partido es diferente y nos han pasado distinas cosas, y sólo podemos sacar una lectura para que no repitamos los errores de hasta ahora.

-¿Qué debe hacer la Real para ganar al Barça?

Tenemos que tener el balón, porque el Barça cuando más sufre es sin balón. Y hacer una buena presión cuando lo tengan, y así tendremos mucho ganado. Aunque ellos tienen muchas individualidades que debemos hacer fente con la fuerza del colectivo.

-Messi, Iniesta, Luis Suárez, Dembelé... ¿no le da miedo?

Podrías decir toda la plantila. No hay que darle prioridad a un jugador en concreto, porque otro puede marcar la diferencia, lo que hay que hacer es estar pendiente de todo.

-Siendo de la cantera del Real Madrid, ¿el Barça es el rival que más le motiva?

No, me motivan todos. La victoria es el factir que mñas motiva, aunque es verdad que jugar contra el Barça si motiva un poco más. Pero hay que darle la misma importancia que al resto. La historia demuestra que la Real siempre ha dado problemas al Barça, estoy seguro de que lo volveremos a poner difícil.

-¿El objetivo debe seguir siendo la clasificación europea?

Eso es. No se nos ha olvidado jugar a fútbol, porque seguimos teniendo el dominio de balón, aunque es verdad que para hacer gol hay que ser vertical y generar cosas arriba, pero atrás ser solidos, es un conjunto de cosas en las que nos debemos centrar.