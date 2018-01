El alcalde de Pedrera rectifica: "fueron palabras desafortunadas"

"Mis declaraciones tal vez no fueron muy afortunadas, pero sólo quería explicar que, frente a hechos delictivos, sólo cabe la justicia, aunque a veces no nos guste". Es la explicación que Antonio Nogales, el alcalde de Pedrera (Sevilla) de IU, ha ofrecido en Radio Sevilla tras conocerse que en una asamblea municipal el pasado domingo dijo "a mí también me gustaría ver a gente fusilada". Nogales asegura que esta afirmación se produjo en mitad de una asamblea muy tensa en la que unos doscientos vecinos pedían su dimisión por apoyar a la comunidad rumana del pueblo. Nogales, tras los altercados entre pedreños y rumanos residentes en el municipio, ha hecho esta semana continuos llamamientos a la calma y la sensatez de sus vecinos.

El regidor cree "lamentable" que la secretaria provincial del PSOE, Verónica Pérez, haya pedido su dimisión "utilizando un corte de una asamblea de una hora". Y cree que los socialistas incurren en una contradicción cuando "el PSOE de Pedrera quiere que dimita por ayudar a los rumanos, pagarles la luz y el agua; y Verónica (Pérez) pida mi dimisión porque dice que quiero fusilarlos". El alcalde lamenta "la utilización política del PSOE" de este problema de convivencia que se está produciendo en Pedrera.

"Si se ve el vídeo completo, también digo en la asamblea: '¿Qué queréis que los echemos?'", cuenta Nogales que dijo en respuesta a los vecinos enfrentados a la comunidad rumana. Uno de estos vecinos llegó a afirmar "dos tiros les damos", y alcalde asegura que dijo con ironía "sí, dos tiros". "Éste es el tono que quise darle a la asamblea", explica Nogales, que pide "limpiar la imagen del pueblo" tras un episodio de violencia entre los vecinos del pueblo "vergonzoso".

Desde el pasado sábado se han producido siete detenciones, y los cincuenta niños rumanos que viven en Pedrera han faltado tres días a clase esta semana por miedo a represalias.